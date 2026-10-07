çeşme Belediyesi soruşturmasında rüşvet pazarlığını gösteren görüntüler dosyaya girdi

Operasyon ve gözaltılar:

İzmir'in Çeşme ilçesinde, imar ve ihale süreçlerindeki usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah jandarma ekipleri operasyon düzenledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adı geçen şüpheliler arasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer yer alıyor.

rüşvet pazarlığının içeriği:

Soruşturma dosyasına giren gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmaları, bir rüşvet pazarlığını doğrudan kanıtlar şekilde kayıt altına alındı. Görüntülerde, bir işlemin tamamlanması karşılığında yasal harcın yaklaşık 2,5 katı tutarında ek ödeme talep edildiği tespit edildi. İhbarcı tarafından kaydedilen videolarda; kira sözleşmesi, otel ve spa kira kontratı gibi belgelerin onayı için pazarlıkların döndüğü duyuluyor.

Görüntülerdeki telefon görüşmesinde belediye personelinin 'müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş' ifadelerini kullandığı, üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı ve işlemlerin alt kademedeki memurlar üzerinden yürütüldüğü anlaşılıyor.

dekontlar ve para transferine ilişkin deliller:

Dosyada yer alan WhatsApp ekran görüntüleri ve banka dekontları da soruşturmanın önemli delillerini oluşturuyor. Belgelerde, ÇEŞTUR personeli Aziz Metin'in vatandaşa büro yönetim elemanı Aydın Aydemir'e ait IBAN numarasını gönderdiği, paranın söz konusu hesaba yatırılması için baskı kurduğu görülüyor. Bir kayıtta 'müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın' şeklinde bir ifade yer alıyor.

Soruşturma kayıtlarından, toplam 70 bin TL'nin talep edildiği netleşiyor: 50 bin lira'sı elden veya hesaba, 20 bin lira'sı ise otel harcı olarak gösterilmiş. İhbarcı, 19 Haziran 2026 tarihinde söz konusu hesaba 70 bin lira gönderdiğine dair dekontu ve '70 bin TL attım' mesajını şüphelilere iletti; bu dekont da adli dosyaya eklenmek üzere ilgili makamlara teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor; jandarma ve adli makamlar tarafından yürütülen işlemler sonucunda delillerin değerlendirilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınması bekleniyor.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR VEKİLİ BUĞÇE SAĞLAMER