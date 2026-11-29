Proje nasıl başladı:

Çeşme İmam Hatip Ortaokulu'nun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, İngilizce öğretmeni Burak Göktaş koordinasyonunda Tayvan'daki bir devlet okulu ile Padlet üzerinden mektuplaşmaya başladı. İlk etapta yalnızca yazışma olarak başlayan çalışma, iki okulun öğretmenlerinin iş birliğiyle aylık etkinliklere dönüşerek yapılandırılmış bir ortak projeye evrildi. Okulun paylaşımlarını gören Tayvan temsilciliği çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek projeyi destekledi.

Yerel öyküler iki dilde kitaplaşıyor:

Öğrenciler, kendi yörelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan öyküleri hem ana dillerinde hem de İngilizce yazıyor. Kitap sayfalarını kendi çizimleriyle hazırlayan öğrencilerin metinleri, öğretmenlerin rehberliğinde Book Creator uygulaması kullanılarak dijital kitaba dönüştürülüyor. Bu süreç, dil pratiğini artırırken yerel kültürün kayıt altına alınmasına ve paylaşılmasına olanak tanıyor.

Kültür kutuları aracılığıyla tanışma:

Projenin "Cultural Box" (Kültür Kutusu) etkinliğinde Tayvanlı öğrenciler, Çin Yeni Yılı kartları, yöresel atıştırmalıklar ve ortak etkinlik materyallerini Çeşme'ye gönderdi. Çeşmeli öğrenciler de Tayvan'daki arkadaşları için ilçenin kültürünü yansıtan ürünlerden oluşan bir kutu hazırlayacak. Bu uygulama, öğrencilere gelenekleri yerinde deneyimleme ve doğrudan kültürel alışveriş fırsatı sunuyor.

Projede düzenli mektuplaşma, dijital araçların kullanımı ve kültürel paylaşımın bir araya gelmesi, iki okul arasında sürdürülebilir bir eğitim iş birliği örneği oluşturuyor.

ÇEŞME İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, TAYVAN’DAKİ YAŞITLARIYLA İNGİLİZCE MEKTUPLAŞIYOR