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Çeşme sahillerinde grand slam heyecanı başladı

Çeşme'de düzenlenen Grand Slam plaj voleybolu, 12 ülkeden 34 takım ve 68 sporcunun mücadelesiyle sürüyor; finaller 27 Eylül Pazar, ödül töreni saat 18.00'de.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:09

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çeşme sahillerinde grand slam heyecanı başladı

çeşme uluslararası grand slam plaj voleybolu start aldı:

Çeşme'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çeşme Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu organizasyonu, dün başlayan maçlarla sporseverlerle buluştu. Etkinlikte toplam 34 takım ve 68 sporcu kıyasıya yarışıyor. Organizasyon, Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenleniyor ve program yarın yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

katılan ülkeler ve takım dağılımı:

Turnuvada, Türkiye dışında Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Rusya, KKTC, Ukrayna, İran, Benin, Slovenya, Bosna-Hersek ve İtalya gibi 12 ülkeden sporcular mücadele ediyor. Organizasyonda 19 erkek ve 15 kadın takım olmak üzere toplam 34 takım yer alıyor; rekabet hem gündüz hem gece müsabakalarıyla sürüyor.

program ve kapanış:

Yarın gerçekleştirilecek final karşılaşmaları, organizasyonun en kritik bölümünü oluşturuyor. Final maçlarının ardından 27 Eylül Pazar günü saat 18.00'de ödül töreniyle turnuva tamamlanacak. İzleyiciler, farklı ülkelerden gelen takımların performanslarını takip ederek Çeşme sahillerinde yoğun bir yarış atmosferine tanıklık ediyor.

ÇEŞME’DE ULUSLARARASI GRAND SLAM PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI BAŞLADI

ÇEŞME’DE ULUSLARARASI GRAND SLAM PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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