Çeşme suyundan boğaza yapışan sülük vakası, uzmanlardan kırsal su uyarısı

Çorum'da görülen vaka:

Çorum'un Sungurlu ilçesi Çiçeklikeller köyünde yaklaşık 3 hafta önce bir çeşmeden su içen 59 yaşındaki Nurettin Açıkgöz, son iki haftadır şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve kan tükürme şikâyetleriyle başvurduğu hastanede, boğazından canlı bir sülük çıkmasıyla karşılaştı. Hasta, ilk muayenesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirildi; KBB incelemesi sonrası sülük tespit edilince ameliyata alındı.

Klinik bulgular ve müdahale:

Hastanın ilk başvuruda akciğer değerlendirmesi yapıldı ve akciğerlerde patoloji saptanmadı. Daha sonra Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğinde rijit endoskopik muayene gerçekleştiren Dr. Ömer Gönen, sülüğün ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışmış vaziyette olduğunu tespit etti. Sülüğün bulunduğu bölge kanamaya neden oluyordu ve soluk borusuna kaçma riski bulunduğu için hasta genel anestezi altında ameliyata alındı.

Operasyon sırasında ekip, sülüğü dikkatlice tutunduğu dokudan ayırdı ve kanama kontrolünü sağladı. Yapılan müdahale başarılı oldu; hastanın kan tükürme ve solunumla ilgili şikayetleri ameliyatı takiben hızla gerileyerek hasta ertesi gün normal beslenmeye başladı ve taburcu edildi.

Uzman değerlendirmesi ve uyarılar:

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, vakayı hem alışılmadık olması hem de halkın bilinçlendirilmesi açısından paylaştıklarını belirtti. Doç. Dr. Gömeç, özellikle kırsal kesimlerde ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiğini vurguladı. Başhekim, yetkili kurumların denetimlerinin sürdüğünü ancak vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen, vakayı aktarıp müdahalenin gerekçesini açıkladı: "Kan tükürme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı ve boğulma hissiyle başvuran hastada yapılan endoskopide ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışık vaziyette bir adet canlı sülük tespit ettik. Sülük, salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı."

Dr. Gönen ameliyat sürecini anlatarak, sülüğün nefes borusuna kaçma riskine dikkat çekti ve işlemin genel anestezi altında güvenli biçimde yapıldığını belirtti. Ayrıca doktor şu değerlendirmeyi paylaştı: "Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm." Dr. Gönen, sülüğün belli bir hacme ulaştıktan sonra kendiliğinden düşebileceğini; ancak kopması halinde doğrudan nefes borusuna düşme ve daha ağır komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Hastanın sözleri ve toplum mesajı:

Hastanın kendisi, yaşananların talihsiz olduğunu söyleyerek köy veya yol kenarı çeşmelerinden su içenleri uyardı. Açıkgöz, ilk başta tükürüğündeki kanı toz ve topraktan kaynaklandığını düşündüğünü, ağrının artması ve nefes darlığı gelişince hastaneye başvurduğunu anlattı. Tedavi ve müdahaleden memnun olduğunu belirterek vatandaşlara "rastgele yol kenarındaki sulardan içmemelerini" tavsiye etti.

Hastane yönetimi ve müdahaleyi yapan ekip, hastayı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Vakâ, sağlık çalışanlarının dikkatli muayene ve hızlı müdahalesi sayesinde ciddi bir komplikasyon gelişmeden sonlandırılmış oldu; uzmanlar kırsal alanlardaki su tüketiminde temkinli davranılmasını yineledi.

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. MUHAMMED GÖMEÇ VE KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DR. ÖMER GÖNEN AÇIKLAMLARDA BULUNDU