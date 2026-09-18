Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.922,67 +0,37%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 98,77 -1,16%
--°

Çeşme suyundan boğaza yapışan sülük vakası, uzmanlardan kırsal su uyarısı

Çorum Sungurlu'da çeşme suyu içtikten sonra boğazına yapışan canlı sülük ameliyatla çıkarıldı; yetkililer kırsalda filtrelenmemiş su uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:12

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çeşme suyundan boğaza yapışan sülük vakası, uzmanlardan kırsal su uyarısı

Çorum'da görülen vaka:

Çorum'un Sungurlu ilçesi Çiçeklikeller köyünde yaklaşık 3 hafta önce bir çeşmeden su içen 59 yaşındaki Nurettin Açıkgöz, son iki haftadır şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve kan tükürme şikâyetleriyle başvurduğu hastanede, boğazından canlı bir sülük çıkmasıyla karşılaştı. Hasta, ilk muayenesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirildi; KBB incelemesi sonrası sülük tespit edilince ameliyata alındı.

Klinik bulgular ve müdahale:

Hastanın ilk başvuruda akciğer değerlendirmesi yapıldı ve akciğerlerde patoloji saptanmadı. Daha sonra Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğinde rijit endoskopik muayene gerçekleştiren Dr. Ömer Gönen, sülüğün ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışmış vaziyette olduğunu tespit etti. Sülüğün bulunduğu bölge kanamaya neden oluyordu ve soluk borusuna kaçma riski bulunduğu için hasta genel anestezi altında ameliyata alındı.

Operasyon sırasında ekip, sülüğü dikkatlice tutunduğu dokudan ayırdı ve kanama kontrolünü sağladı. Yapılan müdahale başarılı oldu; hastanın kan tükürme ve solunumla ilgili şikayetleri ameliyatı takiben hızla gerileyerek hasta ertesi gün normal beslenmeye başladı ve taburcu edildi.

Uzman değerlendirmesi ve uyarılar:

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, vakayı hem alışılmadık olması hem de halkın bilinçlendirilmesi açısından paylaştıklarını belirtti. Doç. Dr. Gömeç, özellikle kırsal kesimlerde ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiğini vurguladı. Başhekim, yetkili kurumların denetimlerinin sürdüğünü ancak vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen, vakayı aktarıp müdahalenin gerekçesini açıkladı: "Kan tükürme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı ve boğulma hissiyle başvuran hastada yapılan endoskopide ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışık vaziyette bir adet canlı sülük tespit ettik. Sülük, salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı."

Dr. Gönen ameliyat sürecini anlatarak, sülüğün nefes borusuna kaçma riskine dikkat çekti ve işlemin genel anestezi altında güvenli biçimde yapıldığını belirtti. Ayrıca doktor şu değerlendirmeyi paylaştı: "Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm." Dr. Gönen, sülüğün belli bir hacme ulaştıktan sonra kendiliğinden düşebileceğini; ancak kopması halinde doğrudan nefes borusuna düşme ve daha ağır komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Hastanın sözleri ve toplum mesajı:

Hastanın kendisi, yaşananların talihsiz olduğunu söyleyerek köy veya yol kenarı çeşmelerinden su içenleri uyardı. Açıkgöz, ilk başta tükürüğündeki kanı toz ve topraktan kaynaklandığını düşündüğünü, ağrının artması ve nefes darlığı gelişince hastaneye başvurduğunu anlattı. Tedavi ve müdahaleden memnun olduğunu belirterek vatandaşlara "rastgele yol kenarındaki sulardan içmemelerini" tavsiye etti.

Hastane yönetimi ve müdahaleyi yapan ekip, hastayı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Vakâ, sağlık çalışanlarının dikkatli muayene ve hızlı müdahalesi sayesinde ciddi bir komplikasyon gelişmeden sonlandırılmış oldu; uzmanlar kırsal alanlardaki su tüketiminde temkinli davranılmasını yineledi.

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. MUHAMMED GÖMEÇ VE KULAK BURUN BOĞAZ...

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. MUHAMMED GÖMEÇ VE KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DR. ÖMER GÖNEN AÇIKLAMLARDA BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü