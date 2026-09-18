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çeşme suyundan gelen sürpriz: boğazına yapışan canlı sülük ameliyatla çıkarıldı

Çorum'da çeşme suyundan içtikten sonra boğazında canlı sülük tespit edilen 59 yaşındaki Nurettin Açıkgöz, Dr. Ömer Gönen tarafından ameliyatla çıkarıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:02

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

çeşme suyundan gelen sürpriz: boğazına yapışan canlı sülük ameliyatla çıkarıldı

vaka ve ilk başvuru:

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçeklikeller köyünde yaklaşık 3 hafta önce bir çeşmeden su içen 59 yaşındaki Nurettin Açıkgöz, son iki haftadır devam eden şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve kan tükürme şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Acil servis ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede akciğer kaynaklı patoloji saptanmayınca hasta Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine sevk edildi.

endoskopik muayene ve bulgular:

KBB uzmanı Dr. Ömer Gönen tarafından yapılan rijit endoskopik muayenede, hastanın ses tellerinin arka kısmı ile alt yutak arka duvarına yapışmış vaziyette, kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi. Sülüğün nefes borusunun hemen girişinde yer alması nedeniyle soluk borusuna kaçma ve daha ciddi kanamaya yol açma riski değerlendirildi.

Dr. Gönen, hastanın bulgularını ve riskleri göz önünde bulundurarak güvenli bir müdahale kararı aldı. Sülüğün yapısı gereği salgıladığı enzimlerle kanamaya yol açabildiği, tutunduğu yerden kan emdiği ve belli bir hacme ulaştığında kendiliğinden kopabildiği belirtildi; fakat kopma durumunda doğrudan nefes borusuna düşme riski bulunduğu vurgulandı.

ameliyat ve sonrası:

Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı. Ameliyathanede gerçekleştirilen hassas cerrahi işlemle sülük, tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı ve bölgedeki kanama kontrol altına alındı. Operasyon başarılı geçti; hastanın kan tükürme, boğaz ağrısı ve solunum tıkanıklığı şikayetleri ameliyatın ertesi günü tamamen geriledi. Hasta normal beslenmesine döndükten sonra taburcu edildi.

Dr. Ömer Gönen vakayla ilgili olarak daha önce böylesi bir canlıya o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüğünü ifade etti. Dr. Gönen, bu tür olgularda öncelikle hava yolunun korunmasının ve kanamanın kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını, bunun için genel anestezi altında müdahalenin güvenli olduğunu belirtti.

uzmanların uyarıları ve yerel değerlendirme:

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise vakayı hem toplumsal bilinçlendirme hem de dikkat çekici olması açısından paylaştıklarını açıkladı. Başhekim Gömeç, özellikle kırsal alanlarda, arazi yürüyüşlerinde ve kaynak belirtilmeyen durgun ya da filtresiz doğal sulardan doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Gömeç, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve yerel idarelerin su denetimlerini sürdürdüğünü, ancak bu olgunun muhtemelen birikinti şeklindeki sudan kaynaklandığı görüşünde olduklarını söyledi ve güvenli su kaynaklarından su içmenin önemine dikkat çekti.

hasta deneyimi ve mesaj:

Vaka sonrası telefonla görüşülen Nurettin Açıkgöz, yaşadığı süreci talihsiz bir olay olarak nitelendirdi. Açıkgöz, ilk başta tükürüğündeki kanı toz ya da topraktan kaynaklandığını düşündüğünü, günlük yaşamını olumsuz etkileyen şikayetler ilerleyince Sungurlu Devlet Hastanesi ve sonrasında Hitit Üniversitesi hastanesine başvurduğunu anlattı. Açıkgöz, 'Doktorumuz hemen sülük olduğunu tespit etti, ameliyatla alındım, kendimi kurtulmuş hissediyorum' diyerek benzer durumlarla karşılaşılmaması için rastgele ve kaynağı bilinmeyen sulardan su içilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Hastane yetkilileri ve müdahaleyi gerçekleştiren ekibin başarısı vurgulanırken, vatandaşlara doğrudan içme suyu konusunda dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmaları hatırlatıldı.

Vatandaşın boğazından çıkan canlı sülük doktorları bile şaşırttı: &quot;İlk defa gördüm&quot;

Vatandaşın boğazından çıkan canlı sülük doktorları bile şaşırttı: "İlk defa gördüm"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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