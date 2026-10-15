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Çeşme'de Alaçatı buluşması tartışmayla bitti: kadın sırtından vurularak öldü

Çeşme Alaçatı'da eskortluk yaptığı belirtilen 28 yaşındaki Pınar Güneş, ilişki talebini reddedince daha fazla para isteyince sırtından vurularak öldürüldü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çeşme'de Alaçatı buluşması tartışmayla bitti: kadın sırtından vurularak öldü

Çeşme Alaçatı'da silahlı saldırı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Pınar Güneş hayatını kaybetti. İddialara göre, Alaçatı'da gerçekleşen görüşmede şüphelilerle ilişki talebini reddeden ve daha fazla ücret isteyen Güneş, sırtından tabancayla vuruldu.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, eskortluk yaptığı öğrenilen Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında Alaçatı'da bir buluşma gerçekleşti. Görüşme sırasında taraflar arasında ücret ve ilişki talebi üzerine tartışma çıktı; kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Güneş sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güneş hastaneye kaldırıldı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

şüphelilerin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu, zanlılar Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde, olayda kullanıldığı belirtilen suç aleti tabanca ile birlikte Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar adli işlemler için Çeşme ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

ACİL SERVİS

ACİL SERVİS

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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