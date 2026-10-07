Çeşme'de imar evrakı ve rüşvet iddiası: 8 şüpheli gözaltında

Çeşme'de belediyeye yönelik geniş çaplı operasyon

İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Bugün saat 06.30'da düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlamalar bulunan toplam 12 şüpheliye yönelik çalışmalar yapıldı; bunlardan 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ile ÇEŞTUR büro memurları ve belediye personeli yer alıyor. Gözaltına alınanların tam listesi şöyle: B.S., D.S.Y., A.M., A.A., O.A., Ç.B., Y.G., M.A.

Diğer üç şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma sırasında eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G.'nin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu tespit edildi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. ve emlakçı Ş.Ö.'nün ise adresleri belirlendi ve haklarında gözaltına getirme işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın odağı ve bulgular:

Soruşturmanın başlangıcı, 5 Ekim tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların belediye görevlisi bir temizlik işçisi tarafından yakılmak istenmesine dair ihbar olarak kayda geçti. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sırasında evrak imha girişiminde bulunan kişiyi suçüstü yakaladı ve yürütülen incelemede evrakları imha etme talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik suçlamalarıyla bağlantılı hareket ettikleri iddiası bulunuyor. Başsavcılık bünyesindeki benzer soruşturmalar birleştirilerek değerlendirildi; delillerin yok olma riski ve soruşturmaya müdahale ihtimali göz önünde bulundurularak operasyon kararı alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yürütülen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ayrıca belediye bünyesindeki ilgili birimlerde de arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Soruşturma, imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle ilgili usulsüz düzenlemeler ile soruşturma açısından önem taşıyan evrakların imhası iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor.

Yetkili makamlar, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve gözaltına alınanların işlemlerinin ardından adli sürecin ilerleyeceğini bildirdi.

SORUŞTURMANIN, 5 EKİM TARİHİNDE ÇEŞME BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BAZI EVRAKLARIN BELEDİYEDE GÖREVLİ BİR TEMİZLİK İŞÇİSİ TARAFINDAN YAKILARAK İMHA EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞI YÖNÜNDEKİ İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILDIĞI ÖĞRENİLDİ.