Çeşme'de imar ve ihale süreçlerine ilişkin soruşturmada 11 gözaltı

Çeşme'de jandarmadan eş zamanlı operasyon

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerine ilişkin usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Delil imhası ihbarı soruşturmayı derinleştirdi:

Soruşturma, 5 Ekim tarihinde bir temizlik işçisinin belediyeye ait bazı evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbarı takiben genişletildi. Yapılan araştırmada, söz konusu evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında daha önce de aynı dosya kapsamında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

Şafak vakti operasyon ve gözaltına alınanlar:

Delillerin karartılma ihtimali üzerine ekipler saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl ile belediye büro personeli ve işletme sahipleri yer aldı.

Operasyonda adı geçen diğer şüpheliler; ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş, işletme sahipleri Yücel Güngör ve Metin Akpınar ile emlakçı Şahin Özer olarak kaydedildi. Dosya kapsamında adı geçen eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ise başka bir soruşturma nedeniyle halihazırda cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Aramalar ve soruşturmanın gidişatı:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerleri ile belediyedeki ilgili birimlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak haksız kazanç sağladıkları, resmi belgeleri usulsüz düzenledikleri ve soruşturmaya konu delilleri yok etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, suç bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü yetkililerce bildirildi. Gözaltı işlemleri ve adli süreçle ilgili gelişmelerin, savcılık ve jandarma açıklamaları doğrultusunda takip edileceği belirtildi.

Çeşme Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi