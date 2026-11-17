operasyonun ayrıntıları:

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişilerin teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi üzerine 16 Kasım günü Çeşme Marina'da hareket etmeye hazırlanan teknelere müdahale etti. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

yakalanan şüphelilerin durumu:

Yapılan incelemelerde yakalanan şüpheliler arasında G.A. (28)'nın uyuşturucu ticareti, E.E.D. (33)'nün çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.E.A. (24)'nın kasten öldürme ve çeşitli suçlar, M.E.O. (21)'nün yağma ve suç örgütü üyeliği olduğu belirlendi. Ayrıca A.B. (30)'nin çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, U.Y. (38)'nin uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık, C.B. (35)'nin ise İstanbul'da işlenen bir cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi. Operasyonda kaçışı organize ettiği değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller ve hukuki süreç:

Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi ve göçmen kaçakçılığı kapsamında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, operasyonun birden fazla birimin koordinasyonuyla yürütüldüğünü ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI