Toplantı ve eleştirinin özeti:

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Çeşme Sokak Emekçileri Buluşuyor" toplantısında yapılan değerlendirmelere sert tepki gösterdi. Köfüncü, kontrolsüz seyyar satışların kayıtlı esnafı mağdur ettiğini ve bu konularda esnaf odasının görüşlerinin alınmadan karar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Köfüncü, odanın 2 bin 300 üye ve 147 meslek grubuna hizmet verdiğini hatırlatarak, esnafı doğrudan ilgilendiren meselelerde ilgili kurumlarla istişare yapılması gerektiğini söyledi.

Kadın üreticilere ilişkin yaklaşım:

Başkan Köfüncü, kadınların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri satmalarına karşı olmadıklarını belirtti ancak bu satışların düzenli bir çerçeve içinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Köfüncü, satışların belediye tarafından belirlenecek alanlarda yapılmasının önemine dikkat çekti ve kontrolsüz uygulamaların kayıtlı esnaf aleyhine haksız rekabete yol açtığını savundu.

Belediyeye çağrı ve sert uyarılar:

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye seslenen Köfüncü, seyyar satıcılara ilişkin denetimlerin artırılmasını talep etti ve esnafla ilgili kararların odanın görüşü alınarak alınmasını istedi. Köfüncü, odanın yok sayılmasına tepki göstererek "Bu odayı kimse yok sayamaz. Bıçak kemiğe dayandı. Seyyarlarla bu Çeşme güzelleşmez" sözlerini kullandı.

Köfüncü ayrıca kontrolsüz sokak satışlarına yönelik tepkisini "Çeşme Hindistan değildir" ifadeleriyle dile getirdi ve mevcut durumda düzenleme yapılmazsa kayıtlı esnafın daha fazla mağdur olacağını savundu.

Haberde yer alan değerlendirmeler, kent konseyinin toplantısında öne çıkan görüşler ile esnaf odasının uyarılarını aktarıyor; taraflar arasında nasıl bir yol izleneceği ise belediye ve ilgili kurumların alacağı kararlarla netlik kazanacak.

ÇEŞME ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANI OSMAN KÖFÜNCÜ