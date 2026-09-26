Çeşme'de üniversiteliler padelle spor ve sosyal yaşamı birleştirdi

etkinlikte padel tanıtımı:

Çeşme’de yaşayan üniversite öğrencileri, eğitimci Mustafa Boran Durgun tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Organizasyonda gençler, dünyada hızla yaygınlaşan ve Türkiye’de de ilgi gören padel sporunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Alfie The Padel Spor Kulübü kortlarında öğrenciler, padelin temel kurallarını öğrenirken kortta keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar hem sporu deneyimledi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

kortta ilk adımlar:

Korttaki uygulamalı çalışmalarda gençlere vuruş teknikleri, oyun alanı kuralları ve takım oyununun dinamikleri anlatıldı. Katılımcıların büyük bölümü padeli ilk kez denedi ve öğrenme süreci boyunca hem rekabetçi hem de eğlenceli bir atmosfer oluştu.

spor ve sosyal hayatın birleşimi:

Padel seansının ardından öğrenciler Çeşme'nin deniz ve sahilleriyle buluşarak günün tadını çıkardı. Etkinlik, spor, sosyal yaşam ve deniz turizmini aynı gün içinde bir araya getirerek ilçedeki gençlerin bir araya gelmesine olanak sağladı.

Organizasyon, padelin gençler arasında tanıtılması ve toplum içinde spor temelli bir sosyalleşme alanı yaratılması açısından önem taşıyor. Böylece hem fiziksel aktivite teşvik edilmiş hem de yerel yaşamla etkileşimi artıran bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu.

ÇEŞME’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PADEL SPORUYLA BULUŞTU