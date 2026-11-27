Çeşmede yazılan öyküler Tayvanlı akranlarla dijital kitapta buluşuyor

Çeşme İmam Hatip Ortaokulu'nun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, farklı kıtadan akranlarıyla kurdukları düzenli yazışma ağıyla hem İngilizce pratiği yapıyor hem de kültürel bir paylaşım sürdürüyor. Çalışma, İngilizce öğretmeni Burak Göktaş koordinasyonunda yürütülüyor ve öğrencilere günlük iletişimde dil kullanma fırsatı sağlıyor.

çalışmanın işleyişi:

Öğrenciler, iletişim için öncelikle Padlet platformunu kullanıyor. Her ay farklı bir ortak projeye odaklanan mektuplaşmalar, öğrencilerin fikirlerini, sorularını ve kısa metinlerini İngilizce olarak akranlarına iletmelerine olanak tanıyor. Bu süreç hem yazılı anlatım becerilerini geliştiriyor hem de öğrencilerin farklı bir kültürü yaşıtlarından öğrenmesini sağlıyor.

dijital kitapla kültürel paylaşım:

Sıradaki ortak çalışma kapsamında öğrenciler kendi çevrelerindeki yerel bilgelik öykülerini İngilizceye çevirip yazacak. Hazırlanan metinler, Book Creator uygulamasında dijital kitaplara dönüştürülerek Tayvanlı akranlarla paylaşılacak. Mektuplaşmayla başlayan iletişim, böylece somut bir ürüne dönüşerek kültürel anlatıların karşılıklı olarak aktarılmasını sağlayacak.

Proje, öğrencilere yalnızca dil becerisi kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda metin yazma, dijital içerik üretme ve kültürel anlatımı yapılandırma becerilerini de güçlendiriyor. Düzenli ortak projeler, iki ülke arasındaki gençler için sürdürülebilir bir öğrenme ve paylaşım ortamı oluşturuyor.

ÇEŞME İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ