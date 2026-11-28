Çeşmeden su dolduran kadını bıçaklayan zanlının pes dedirten savunması

Konya'da geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, çeşmeden su doldurmaya çıkan 70 yaşındaki P.G. adlı kadın ağır şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği belirtilen 26 yaşındaki M.H.K. kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

olayın gelişimi:

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki evinden çıkarak tatlı su çeşmesinden su doldurmak için yola çıkan P.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle M.H.K. tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kaydı, saldırının ayrıntılarını kayıt altına aldı.

şüphelinin ifadesi:

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından yakalanan şüpheli ifadesinde, olay günü sokakta yürürken kulağına bir sesin geldiğini ve sesin kendisine "bıçakla" dediğini söyledi. Zanlının ifadesine göre saldırının ardından belediye otobüsüne binerek evine gittiği ve evde saç sakal tıraşı olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Polis kayıtları ve güvenlik kamera görüntüleri, soruşturmanın önemli delillerini oluşturuyor. Yetkiler, şüphelinin savunmasının dosyaya giren görseller ve olay yeri incelemesiyle birlikte değerlendirileceğini bildirdi; soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

KONYA'DA ÇEŞMEYE SU DOLDURMAYA GİDEN 70 YAŞINDAKİ KADININ BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAÇAN POLİS EKİPLERİNCE YAKALANAN ŞÜPHELİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI.