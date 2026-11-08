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Çetin kış Ardahan'ı vurdu: Bülbülan mevkii araç trafiğine kapatıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı; Ardahan-Ardanuç yolu Bülbülan mevkii tüm araçlara kapatıldı, Sahara ve Değirmenli'de sınırlama var.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Çetin kış Ardahan'ı vurdu: Bülbülan mevkii araç trafiğine kapatıldı

Tipi ve görüş mesafesindeki düşüş:

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi ve yol yüzeyinde biriken kar ile buzlanma, özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

yol kapatma ve uyarı levhaları:

Ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi, tüm araçların geçişine kapatıldı. Aynı koşullar nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yolun Değirmenli köyü mevkiine, "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.

Yerel yetkililer ve karayolları ekipleri tarafından yapılan uygulamalar doğrultusunda, olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde ek önlemler alınacağı bildirildi.

YOLUN DEĞİRMENLİ KÖYÜ MEVKİİNE &quot;KAR VE TİPİ NEDENİYLE BÜYÜK ARAÇLARA YOL KAPALIDIR&quot; YAZILI UYARI...

YOLUN DEĞİRMENLİ KÖYÜ MEVKİİNE "KAR VE TİPİ NEDENİYLE BÜYÜK ARAÇLARA YOL KAPALIDIR" YAZILI UYARI LEVHASI YERLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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