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Ceviz büyüklüğündeki dolu Altınözü'nde stadyumu beyaza bürüdü

Hatay'da kısa süreli görülen ceviz büyüklüğünde dolu, Altınözü, Antakya ve Hassa kırsalında beyaz örtü oluşturdu; Meteoroloji gece boyu yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Ceviz büyüklüğündeki dolu Altınözü'nde stadyumu beyaza bürüdü

Hatay'ta kısa süreli dolu etkisi

Hatay genelinde gün boyu etkili olan yağışların akşam saatlerinde bölgesel olarak şiddetlendiği, özellikle kırsal alanlarda ceviz büyüklüğünde dolu tanelerinin görüldüğü bildirildi. Yağış, kısa sürmesine karşın yer yer zemini tamamen beyaza bürüdü ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Etkilenen bölgeler:

Antakya, Altınözü ve Hassa ilçelerinin kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, özellikle Altınkaya Mahallesi çevresinde etkili oldu. Altınözü ilçe stadyumu da dolu nedeniyle beyaz bir örtüyle kaplanmış görüntü verdi ve bu tablo bölgeden gelen fotoğraf ve videolarda öne çıktı.

Vatandaşların gözlemleri ve meteoroloji uyarısı:

Mahalle sakinleri yağan doluyu cep telefonlarıyla kaydederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent için yaptığı şiddetli yağış uyarısı hatırlatıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre bölgedeki yağışın gece boyunca etkisini sürdüreceği öngörülüyor; vatandaşların tedbirli olması ve ani yağış ile dolu riski konusunda uyarılara dikkat etmesi istendi.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ortalığı beyaza bürüdü

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ortalığı beyaza bürüdü

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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