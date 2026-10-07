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ceviz büyüklüğündeki dolu, erkenci mandalina bahçesini yerle bir etti

Arsuz'da ceviz büyüklüğündeki dolu, hasada günler kala 25 dönümlük bahçedeki erkenci mandalinaların çoğunu yere düşürdü, ağaçlardaki meyveler ciddi biçimde zarar gördü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Aslı Han

ceviz büyüklüğündeki dolu, erkenci mandalina bahçesini yerle bir etti

Arsuz'da tarım arazileri dolu ve fırtınadan etkilendi:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına, Meteoroloji'nin sarı kod uyarısının yapıldığı bölgeyi vurdu. Madenli ve Gözcüler mahalleleri çevresinde görülen ceviz büyüklüğündeki dolu, özellikle narenciye üretim alanlarında ağır hasara yol açtı. Gökmeydan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük narenciye bahçesi, şiddetli dolu ve rüzgâr nedeniyle büyük zarar gördü.

Üreticinin gözlemleri:

Erkenci mandalina yetiştiren üretici Sami Keskin bahçesindeki durumu anlattı. Keskin, bahçede hem limon hem de erkenci mandalina bulunduğunu, yaklaşık 25 dönümlük alanın yarısının mandalina olduğunu söyledi. Ağaçların yaklaşık 20 yıllık olduğunu belirten Keskin, hasada hazırlanırken aniden bastıran dolunun meyveleri döktüğünü ve kalanların da yara aldığını aktardı.

Hasat ve ekonomik kayıp:

Keskin, olayın sabah 09.00 sıralarında başladığını ve dolunun yaklaşık yarım saat sürdüğünü ifade etti. Bahçede hasada birkaç gün kala olan erkenci mandinaların önemli bölümünün dalından düştüğü ve ağaçlardaki meyvelerin ise 'delindi, ikiye bölündü' biçiminde hasar gördüğünü söyledi. Üretici, satışa hazırlanırken karşılaştıkları bu doğa olayının sezonun verimini ve gelir beklentisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bölgede yaşanan dolu ve fırtına, hem hemen görülür ürün kaybına hem de ağaçlarda kalan mahsulde kalite düşüşüne neden oldu. Üreticinin anlattıkları, hasadın iptali veya miktarının azalması ihtimalini gündeme getiriyor ve yerel tarım ekonomisi üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

ÜRETİCİ SAMİ KESKİN

ÜRETİCİ SAMİ KESKİN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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