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Ceviz hasadında kaza: Karabahşılı'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ceviz toplarken ağaçtan düşen Bünyamin Özet, yaklaşık 3 metre yükseklikten yaralandı; ilk müdahale yapıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ceviz hasadında kaza: Karabahşılı'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

olay detayları:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Bünyamin Özet, dengesini kaybetmesi sonucu ağaçtan düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten taşların üzerine düşen Özet yaralandı. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

müdahale ve nakil:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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