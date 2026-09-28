Ceviz hasadında kaza: Karabahşılı'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

olay detayları:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Bünyamin Özet, dengesini kaybetmesi sonucu ağaçtan düştü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten taşların üzerine düşen Özet yaralandı. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
müdahale ve nakil:
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.
soruşturma:
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI.
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