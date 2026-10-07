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Ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen Muhammet Takçı yaşamını yitirdi

Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz silkelemek için ağaca çıkan 70 yaşındaki Muhammet Takçı dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen Muhammet Takçı yaşamını yitirdi

Ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düştü

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı köyü Boğaziçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Muhammet Takçı ceviz silkelemek amacıyla ağaca çıktı.

Olayın ayrıntıları

Ağacın üzerinde dengesini kaybeden Takçı, yere düştü ve ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı; ancak sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında Takçı'nın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

İnceleme ve işlemler

Takçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya'ya gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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