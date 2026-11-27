Cevizlibağ durağında bekleyen kent sakinleri

İstanbul'un yoğun ulaşım noktalarından biri olan Cevizlibağ durağında, dolmuş şoförlerinin yaklaşık iki yıldır beslediği Rus paçalı tavuklar dikkat çekiyor. Durak çevresinde serbestçe dolaşan tavuklar gündüzleri yolcuların ve çevredeki insanların ilgisini topluyor; akşamları ise şoförlerin hazırladığı kümese alınıyorlar.

durakta günün rutini:

Taksim hattında çalışan dolmuş şoförleri, tavuklara ayrılan alanda beslemeyi sürdürüyor. Tavuklar zaman zaman tramvay yoluna kadar çıkabiliyor; bu nedenle akşam saatlerinde düzenli olarak kümese konulmaları günlük rutinin parçası. Bu uygulama, durakta çalışanların ve yolcuların birlikte oluşturduğu küçük bir düzenin göstergesi niteliğinde.

şehir yaşamında küçük bir hatırlatma:

Dolmuş şoförü Yusuf Özdemir tavukların özellikle çocukların ilgisini çektiğini söylüyor. Özdemir, tavukların kısa süre önce sekiz civciv çıkardığını belirtiyor ve işe gitmeden önce durağa uğrayanların kuşları izlediğini aktarıyor. Betonlaşmış şehir ortamında bu tür karşılaşmalar, insanların eski köy yaşantısını anımsamasına ve günlük yolculuklara farklı bir duygu katmasına neden oluyor.

Durakta görülen bu tablo, kent içi ulaşımın sadece hareket noktası olmanın ötesinde, sosyal temas ve küçük kolaylaştırıcı ritüeller barındırdığını gösteriyor. Yolcuların ve şoförlerin karşılıklı ilgisi, bu tavukların güvenliğinin sağlanmasına da katkı sağlıyor.

İSTANBUL’UN EN YOĞUN ULAŞIM NOKTALARINDAN CEVİZLİBAĞ’DA DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNİN YAKLAŞIK İKİ YILDIR BESLEDİĞİ RUS PAÇALI TAVUKLARI, DURAĞIN ÇEVRESİNDEN GEÇENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR. GÜNDÜZLERİ DURAK ÇEVRESİNDE DOLAŞAN TAVUKLARI, İŞE GİTMEDEN ÖNCE UĞRAYIP İZLEYENLER DE VAR.