Cevizli'de çökme: göçük altında 7 kişiye ulaşma çabası sürüyor

Olayın kronolojisi:

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin üstü 3 katında çökme yaşandı. Dairelerde olduğu tespit edilen 12 kişiden 5 kişi sağ olarak çıkarıldı; kalan 7 kişi'nin göçük altında olduğu değerlendiriliyor.

Müdahale ve arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda kalanlarla temas kurma ve güvenli şekilde tahliye etme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada kalan 7 kişi ile temas kurulduğunu ve arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, önceliğin yaşam bulmak olduğunu vurguladı.

Çalışmaların sürmesiyle birlikte ekipler arama kurtarma operasyonlarına odaklanmış durumda.

Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor