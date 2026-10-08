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Cevizli'de çökme: göçük altında 7 kişiye ulaşma çabası sürüyor

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın zemin üstü üç katının çökmesi üzerine 5 kişi kurtarıldı; 7 kişinin göçük altında olduğu düşünülüyor, aramalar sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cevizli'de çökme: göçük altında 7 kişiye ulaşma çabası sürüyor

Olayın kronolojisi:

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin üstü 3 katında çökme yaşandı. Dairelerde olduğu tespit edilen 12 kişiden 5 kişi sağ olarak çıkarıldı; kalan 7 kişi'nin göçük altında olduğu değerlendiriliyor.

Müdahale ve arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda kalanlarla temas kurma ve güvenli şekilde tahliye etme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada kalan 7 kişi ile temas kurulduğunu ve arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, önceliğin yaşam bulmak olduğunu vurguladı.

Çalışmaların sürmesiyle birlikte ekipler arama kurtarma operasyonlarına odaklanmış durumda.

Maltepe&#039;de çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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