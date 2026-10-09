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Çevre yolunda kovalamaca: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Eskişehir'de devriye polisinin durdurmak istediği 16 yaşındaki M.M.S., çevre yolunu geçip kaçtı; kısa kovalamaca sonrası Bakım Sokak'ta yakalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çevre yolunda kovalamaca: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nato Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Polisin ihtarına uymayan kişi aniden kaçmaya başladı ve çevre yolunun karşısına geçti.

polis takibi ve yakalama:

Ekiplerin takibi sonucu kaçan şahıs, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Olay yerindeki müdahale ve kısa kovalamaca sayesinde bulunduğu noktada kontrol altına alındı.

gözaltı ve işlemler:

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 16 yaşındaki M.M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerin yürütülmesi için polis merkezine götürüldü.

M.M.S.

M.M.S.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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