Ceyhan merkezli şebeke çökertildi: 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

operasyonun detayları:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen planlı çalışma sonucunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Takip ve teknik ile fiziki çalışmalar sonucunda yürütülen soruşturmada, toplam 18 şüpheli belirlendi; bunlardan 8'i cezaevinde bulunuyordu.

Emniyet ekipleri yürüttükleri çalışmada üç ayrı ara yakalama gerçekleştirildi ve soruşturma derinleştirilerek çok merkezli bir müdahale planlandı. Eş zamanlı operasyon, 25 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır, Gaziantep ve Osmaniye illerini de kapsayacak şekilde hayata geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyon ve aramalar sırasında, paketlenmiş ve dağıtıma hazır halde toplam 8 kilo 316 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza hapı ve 1,5 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin miktarı, yürütülen soruşturmanın özellikle toplu satışa yönelik olduğu yönündeki değerlendirmeleri destekliyor.

soruşturma ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında takip edilen diğer şüphelilerle ilgili işlemler ve varsa bağlantılı kişiler üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği vurgulandı.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN PLANLI OPERASYONDA 8 KİLO 316 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.