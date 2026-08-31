Ceyhan'da gözyaşlarıyla defnedildi: boşanma aşamasındaki kadının ölümü

olayın ayrıntıları

Adana'nın Ceyhan ilçesi Küçükkırım Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Yusuf Aydoğan (32), boşanma aşamasındaki eşi Asya Aydoğan (25) ile kayınbiraderinin evinin önünde karşılaştığı baldızı M.G. (16)'ye tabancayla ateş açtı. Olay yerinde ağır yaralanan Asya Aydoğan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan M.G. tedaviye alınırken durumuyla ilgili sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Olayın nasıl geliştiğine dair polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini topladı.

cenaze töreni ve defin:

Vefat eden Asya Aydoğan'ın cenazesi önce Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınlarının morgdan aldığı cenaze, Ceyhan'daki Yeni Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

soruşturma ve aile durumu:

Olayın ardından gözaltına alınan Yusuf Aydoğan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca hayatını kaybeden kadının 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet koruması altına alındı ve çocukların barındırılması ile ilgili işlemler yetkili birimlerce yürütülüyor.

Emniyet ve savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; yetkililer, sürecin ilerleyişine ilişkin açıklamaları resmi kanallar aracılığıyla paylaşmaya devam edecek.

ADANA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASI TARAFINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN GENÇ KADININ CENAZESİ CEYHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ.