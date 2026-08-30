Ceyhan'da sokakta vurulan kadın yaşamını yitirdi; saldırgan yakalandı

Olayın detayları:

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. (32), boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A. (25)'nın yanına giderek sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Asya A., kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırının ardından yaklaşık 100 metre ileride eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde karşılaştığı baldızı M.G. (16)'ye de tabancayla ateş eden şüpheli, iki saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralıların sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Asya A. ve M.G., ambulanslarla önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Asya A., daha ileri tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; burada yapılan müdahalelere rağmen Asya A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayı gerçekleştirdiği belirtilen Yusuf A., Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Asya A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE, BOŞANMA AŞAMASINDA KOCASI TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.