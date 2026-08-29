Ceylan Karavil Park AVM'de Hot Wheels coşkusu hafta sonu

Ceylan Karavil Park AVM'de Hot Wheels etkinliği

Ceylan Karavil Park AVM, alışverişin yanı sıra ziyaretçilere etkinlik odaklı bir deneyim sunmayı sürdürüyor. 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Hot Wheels etkinliği, çocuklar ve aileleri hız, rekabet ve eğlenceyi bir arada yaşatacak bir hafta sonuna davet ediyor.

etkinlik programı:

Etkinlikler her iki günde de 14.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Katılımcılar, özel olarak hazırlanan Hot Wheels pistlerinde yarışma şansı bulurken, alan içinde kurulacak dijital oyun istasyonlarında arkadaşlarına karşı yarışabilecekler. Gün boyunca sürecek aktiviteler ailelerin birlikte vakit geçirmesine uygun şekilde planlandı.

çocuklara yönelik alanlar:

Etkinlik alanında yer alacak öne çıkan unsurlar arasında dev kaydıraklar, mini Hot Wheels pistleri ve dijital yarış platformları bulunuyor. Ayrıca podyum bölümü, çocuklara kısa süreli performans ve gösteri imkânı sağlarken, gün sonunda oluşturulacak fotoğraf alanı katılımcıların anılarını kayıt altına almasına olanak verecek.

Organizatörler, etkinlikle hem çocuklara hareketli bir eğlence alanı sunmayı hem de ailelere birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefliyor. Katılımın ücretsiz olup olmadığı veya kayıt gerekliliği gibi detaylar AVM duyurularında paylaşılacaktır.

CEYLAN KARAVİL PARK AVM, 29-30 AĞUSTOS TARİHLERİNDE ÇOCUKLARI VE AİLELERİ HIZ, EĞLENCE VE REKABET DOLU HOT WHEELS ETKİNLİĞİNDE BULUŞTURUYOR.