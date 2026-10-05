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Ceza infazından çıkan el emeği Boğazlıyan Adliyesi'nde satışa çıktı

Kurumlarda hükümlü ve tutukluların ürettiği ahşap, tekstil ve hediyelik eşyalar Boğazlıyan Adliyesi mağazasında satışa sunularak topluma kazandırılıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Ceza infazından çıkan el emeği Boğazlıyan Adliyesi'nde satışa çıktı

Ceza infazından çıkan el emeği Boğazlıyan Adliyesi'nde satışa çıktı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan ürünler adliyede açılan mağazada halka sunuluyor. Bu uygulama, emek ve becerinin üretime dönüştüğü bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Diri, ürünlerin Boğazlıyan Adliyesi bünyesindeki satış mağazasında sergilendiğini belirterek projenin amacının hem üretime katkı sağlamak hem de mesleki becerileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

ürün gamı ve hazırlanma süreci:

Satış mağazasında sergilenen ürünler arasında el emeği ahşap ürünler, tekstil işleri, hediyelik eşyalar ve günlük kullanıma yönelik çeşitli tasarımlar yer alıyor. Ürünlerin hazırlanmasında özen, kalite, kullanışlılık ve uygun fiyat kriterleri ön planda tutuluyor; tasarım ve üretim aşamaları kurum içindeki atölyelerde gerçekleştiriliyor.

Hazırlık sürecinde hükümlü ve tutukluların farklı becerileri değerlendirilerek, üretim faaliyetlerinin hem kişisel gelişime hem de mesleki donanıma katkı sağlaması hedefleniyor.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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