Ceza infazından kaçan hükümlü Ağrı'da yakalandı

Ağrı'da aranan kişi yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

yakalama süreci:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları neticesinde T.A. isimli şahsın yakalandığı bildirildi.

adli süreç:

Yapılan incelemede T.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından verilen ve kesinleşen toplam 21 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AĞRI’DA 21 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI