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Cezaevi yolu: İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.G.'yi İskenderun'da yakalayıp tutuklanarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cezaevi yolu: İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Olayın gelişimi:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, M.G. isimli şahıs İskenderun'da tespit edilerek yakalandı. Şahıs hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hüküm bulunmaktaydı; ceza 2 yıl 6 ay olarak kaydedildi.

Yakalanma ve işlemler:

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Sevk edildiği adli makamlarca M.G. tutuklanarak ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA...

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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