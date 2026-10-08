Cezaevi yolu: İskenderun'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Olayın gelişimi:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, M.G. isimli şahıs İskenderun'da tespit edilerek yakalandı. Şahıs hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hüküm bulunmaktaydı; ceza 2 yıl 6 ay olarak kaydedildi.
Yakalanma ve işlemler:
Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Adli süreç ve tutuklama:
Sevk edildiği adli makamlarca M.G. tutuklanarak ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.
HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!