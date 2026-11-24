Eğitimin amacı ve katılımcılar

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen eğitim, dünya KOAH günü kapsamında hükümlülerin solunum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini hedefledi. Program, Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dr. Meriç Arzu Utku tarafından verildi ve etkinliğe 70 hükümlü katıldı.

Program içeriği ve anlatılanlar:

Sunumlarda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında sıkça merak edilen konulara yer verildi. Katılımcılara hastalığın belirtileri, seyri ile günlük yaşama etkileri somut örneklerle aktarıldı; solunum sağlığını koruma ve önleyici davranışlar üzerinde bilgiler paylaşıldı.

Vaka sunumu ve soru-cevap:

Gerçekleştirilen vaka sunumuyla KOAH'ın klinik seyri ve hastalığın bireylerin günlük yaşamındaki etkileri örneklerle açıklandı. Eğitim, hükümlülerin merak ettikleri soruların Dr. Meriç Arzu Utku tarafından yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi; program yoğun ilgi gördü ve katılımcıların farkındalığını artırmayı amaçladı.

GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU’NDA, DÜNYA KOAH GÜNÜ DOLAYISIYLA HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.