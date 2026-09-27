Cezaevinde ölüm: tutuklu koğuşun tuvaletinde ölü bulundu

Olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan M.Ö., koğuş arkadaşları tarafından koğuşun tuvaletinde asılı ve hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen infaz koruma memurları ve cezaevi görevlileri müdahale etti.

İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, M.Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın kesin tespiti ve güvenlik önlemleri alınmasının ardından gelişmeler yetkililere bildirildi.

İnceleme ve adli süreç:

Cezaevine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kapsamlı bir inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından M.Ö.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili tüm delillerin toplanıp değerlendirilmesinin ardından adli sürecin sürdürüleceği belirtildi. Konuyla ilgili yetkili makamların incelemeleri devam ediyor.

BOLU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ