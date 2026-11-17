olayın detayları:

Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Nurettin Gürgün (38) birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün (71)'ü evde darbederek ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ağır yaralı kadın ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen İftadiye Gürgün hayatını kaybetti.

soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından ekiplerce yakalanan Nurettin Gürgün, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

zanlının adli geçmişi:

Soruşturma sırasında zanlının daha önceki suç kayıtları da dosyaya yansıdı. Kayıtlarda "uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 suç kaydı olduğu ve cezaevinden 2 ay önce çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN NURETTİN GÜRGÜN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.