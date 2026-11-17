Olayın gelişimi:

Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Nurettin Gürgün ile birlikte yaşadığı annesi 71 yaşındaki İftadiye Gürgün arasında evde tartışma çıktı. İhbarı alan sağlık ve emniyet ekipleri adrese sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Şüphelinin sabıka kaydı ve cezaevi çıkışı:

Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan Nurettin Gürgün'ün sorgusunda, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları başta olmak üzere toplam 23 suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden iki ay önce çıktığı kaydedildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında toplanan deliller ve otopsi raporu adli süreçte kullanılacak.

Olay bölgesinde yürütülen incelemeler ve polis ifadeleri, savcılığın yönlendirmesiyle değerlendirilerek dava süreci başlatılacak. Kamuoyuna yansıyacak ek bilgiler yetkili mercilerce paylaşılacak.

POLİSTEKİ SORGULAMASI TAMAMLANAN NURETTİN GÜRGÜN, BUGÜN ÇARŞAMBA ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.