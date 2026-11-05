Cezaevinden torunuyla ölüm tehdidi: Adana'da bıçaklanan kadının yaşamı değişti

Olay ve soruşturma:

Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından yıllardır tehdit edildiğini belirten Ayşe Katırcı (52), 9 Ağustos 2026'da evine giren eski eşi Arif T. (56) tarafından komşusunun önünde 13-14 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Katırcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve 4 gün komada kaldıktan sonra hayata tutundu.

Saldırgan eski eş, olay sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katırcı olay öncesinde eski eşinin kendisini önce kefen göndererek, ardından "Sana mezar yeri aldım" diyerek tehdit ettiğini aktardı.

Mağdurun sağlık durumu ve ifadeleri:

Katırcı, saldırının ardından sağ elinde güç kaybı olduğunu ve vücudundaki sürekli ağrılar nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını söyledi. Yaşadıklarını anlatırken, "Belki şu an nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Yarım bir insan oldum. Hastane sürecinde zaten bin kere öldüm, hala da aynı şekildeyim" ifadelerini kullandı.

Katırcı, elini ve birçok vücut fonksiyonunu kullanamadığını belirterek, "Elimi kullanamıyorum, hiçbir yerimi kullanamıyorum. Sadece nefes alıyorum ama çektiğim acılardan nefes aldığıma bile sevinemiyorum" dedi.

Cezaevinden gelen tehdit ve aileye yansıması:

Katırcı, eski eşinin cezaevinden de tehditlerini sürdürdüğünü iddia etti. Torununun cezaevi ziyaretinde kendisine aktardığı sözleri anlattı: "Devlet bana bir iki yıl ceza verir, ben çıktığımda yarım kalan işimi tamamlayıp geri geleceğim". Ayrıca çocuklarının gelerek kendisine "Nene, seni öldürecekmiş" dediğini belirtti.

Mağdur, saldırganın daha önce de kendisini tehdit ederek kefen gönderdiğini, ardından doğrudan ölüm mesajları verdiğini ifade etti. Katırcı, yaşadığı sürece ilişkin endişelerini dile getirirken devletin vereceği cezaya güvendiğini söyledi ve tek isteğinin "yaşattığı bu acıların karşılığında iyi bir ceza" verilmesi olduğunu belirtti.

Ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle Adana'dan ayrılamadığını belirten Katırcı, "Yaşama şansım zaten yok, bunun bilincindeyim. Çıkış noktam da yok" diyerek, hem sağlık hem güvenlik kaygılarını vurguladı. Katırcı ayrıca kadınların uğradığı şiddetin medyada sıkça yer almasına atıfta bulunarak, "Hala kadınların sesi olmak istiyorum" dedi.

10 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYAN ARİF T. CEZAEVİNDEN TORUNUYLA ÖLÜM TEHDİDİ GÖNDERDİ (ARŞİV)