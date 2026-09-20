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Cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa jandarmasının çalışmasıyla, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan hakkında 5 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. yakalandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de jandarma tarafından yakalandı

Jandarma operasyonunda hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir şüpheli tespit edildi.

operasyon ayrıntıları:

Yürütülen takip ve araştırma sonucunda, hakkında 5 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyon, aranan şahısların tespitine ve adalete teslim edilmesine odaklandı.

hukuki süreç ve sonuç:

Yakalanan S.S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili işlemler ve adli süreç jandarma ve ilgili birimlerce takip edilmeye devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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