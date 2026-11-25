Resepsiyon ve tarihsel bağlar:

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Ulusal Günü Resepsiyonu'na katılarak Cezayir halkının bağımsızlık mücadelesini anımsattı. Göktaş, Cezayir’in özgürlük ve bağımsızlık yolunda attığı adımı cesaret ve azim örneği olarak nitelendirerek, bu tarihi mücadelenin 72. yıl dönümünü gönülden kutladığını ve bağımsızlık uğruna hayatlarını kaybedenleri minnetle yad ettiğini söyledi.

Göktaş, iki ülke arasında beş asra dayanan ortak tarihin, Türkiye ile Cezayir arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin sağlam zemini olduğunu vurguladı. Bu güçlü tarihsel bağların, bugünün koşullarında ortak geleceği inşa etmek için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Stratejik ilişki ve ortak bildiri:

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Kasım 2023 tarihli Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildiri'nin, iki ülke ilişkilerini stratejik seviyeye taşıdığını ve yeni bir dönemin kapılarını açtığını hatırlattı. Bu adımın, liderlerin kararlı iradeleri sayesinde ikili iş birliklerini önemli bir düzeye çıkardığını kaydetti.

Ekonomi ve yatırım hedefleri:

Göktaş, ticaret ve yatırım ilişkilerinin artmaya devam ettiğini belirterek ekonomik yapının birbirini tamamlayan özelliklerinin büyük potansiyel sunduğunu söyledi. Bakan, 2025 yılında ticaret hacminin 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve iki ülke liderlerinin belirlediği 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Türk yatırımcılarının Cezayir'e ilgisinin arttığını ifade eden Göktaş, ülkedeki Türk yatırımlarının toplamının yaklaşık 8 milyar dolar'a yaklaştığını belirtti. Enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda iş birliğinin geliştirilmesine kararlı olduklarını ve Bakanlık olarak aile ve sosyal hizmetler alanında ortak projelere hazır bulunduklarını vurguladı.

Sosyal hizmetler ve bölgesel dayanışma:

Bakan, ailelerin güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesinin toplum refahına doğrudan katkı sunduğunu belirtti. "Türkiye ve Cezayir olarak, bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" sözleriyle iki ülkenin ortak sorumluluğunu özetledi.

Göktaş, Cezayir ve Türkiye'nin Afrika ve bölgeyi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlar benimsediğini, özellikle Filistin konusunda güçlü bir dayanışma sergilendiğini ifade etti. Bu dayanışmanın Birleşmiş Milletler ve İslam İş Birliği Teşkilatı nezdinde somut adımlarla ilerletilmesine önem verdiklerini belirterek, köklü dostluğu ve kardeşliği gelecek nesillere taşımakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Göktaş: "Bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"