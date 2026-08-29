Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Cezayir'de yangınlarda can kaybı 73'e yükseldi; yetkililer 174 yangından 110'unun söndürüldüğünü, 64'ünde müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Cezayir'deki yangınlarda son durum

Cezayir genelinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 73e yükseldiği bildirildi. Ülke çapında itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

yetkilerin bilançosu:

Resmi açıklamalara göre ülkede toplam 174 yangın kaydedildi. Bunlardan 110u söndürülürken, müdahalelerin sürdüğü yangın sayısı 64 olarak verildi. Ekipler, alevlerin halen etkili olduğu noktalarda söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

jijel ve Beni Habibi'deki kayıplar:

Yangınların özellikle kuzeydoğudaki Jijel bölgesinde yerleşim yerlerini ve geniş ormanlık alanları vurduğu, bazı köylerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yerel basında yer alan bir görgü tanığı, Beni Habibi yüksek kesimlerinde tek bir aileden 21 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Kurbanların cenazelerinin ağır yanıklar nedeniyle tanınmayacak durumda olduğu, bölge sakinlerinin alevlerin hızla yayılması karşısında yeterli zaman bulamadığı ve bazı kişilerin evlerini terk ederken ya da çiftlik hayvanlarını kurtarmaya çalışırken can verdiği öne sürüldü.

arama-kurtarma ve törenler:

Arama-kurtarma ekipleri hâlâ kayıp olduğu belirtilen kişileri arıyor; yetkililer devam eden çalışmalar nedeniyle can kaybının artabileceğine işaret ediyor. Öte yandan Jijel'de yangınlarda yaşamını yitiren 39 kişi için düzenlenen cenaze törenine başbakan Sifi Ghrieb başta olmak üzere yüzlerce Cezayirli katıldı.

Cezayir’deki orman yangınlarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 73’e yükseldiği...

Cezayir’deki orman yangınlarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 73’e yükseldiği açıklandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu
images

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama
images

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama
images

Çukurca'da yangına giderken köprüden düşen arazöz üç personeli yaraladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Kilis'te sabah sağanağı ve sis trafikte dikkat gerektirdi

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı