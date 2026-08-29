Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Cezayir'deki yangınlarda son durum

Cezayir genelinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 73e yükseldiği bildirildi. Ülke çapında itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

yetkilerin bilançosu:

Resmi açıklamalara göre ülkede toplam 174 yangın kaydedildi. Bunlardan 110u söndürülürken, müdahalelerin sürdüğü yangın sayısı 64 olarak verildi. Ekipler, alevlerin halen etkili olduğu noktalarda söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

jijel ve Beni Habibi'deki kayıplar:

Yangınların özellikle kuzeydoğudaki Jijel bölgesinde yerleşim yerlerini ve geniş ormanlık alanları vurduğu, bazı köylerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yerel basında yer alan bir görgü tanığı, Beni Habibi yüksek kesimlerinde tek bir aileden 21 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Kurbanların cenazelerinin ağır yanıklar nedeniyle tanınmayacak durumda olduğu, bölge sakinlerinin alevlerin hızla yayılması karşısında yeterli zaman bulamadığı ve bazı kişilerin evlerini terk ederken ya da çiftlik hayvanlarını kurtarmaya çalışırken can verdiği öne sürüldü.

arama-kurtarma ve törenler:

Arama-kurtarma ekipleri hâlâ kayıp olduğu belirtilen kişileri arıyor; yetkililer devam eden çalışmalar nedeniyle can kaybının artabileceğine işaret ediyor. Öte yandan Jijel'de yangınlarda yaşamını yitiren 39 kişi için düzenlenen cenaze törenine başbakan Sifi Ghrieb başta olmak üzere yüzlerce Cezayirli katıldı.

Cezayir’deki orman yangınlarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 73’e yükseldiği açıklandı.