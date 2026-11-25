Check-up neden kişiselleştirilmeli:

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Solmazgül, düzenli sağlık taramalarının şikâyet beklemeden yapılmasının önemine dikkat çekti. Solmazgül’e göre check-up uygulamaları için tek tip bir liste yoktur; yaş, cinsiyet, aile öyküsü, kullanılan ilaçlar ve yaşam alışkanlıkları hangi testlerin uygun olduğunu belirler. Muayene ve öykü alma aşaması, gereksiz testlerden kaçınılması ve gerekli incelemelerin atlanmaması açısından sürecin temelini oluşturur.

temel kan tahlilleri ve idrarın gösterdikleri:

Check-up programlarının çoğunda yer alan temel kan incelemeleri vücudun genel işleyişine dair ilk verileri verir. Hemogram; kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile trombositleri değerlendirir ve anemi, enfeksiyon veya iltihabi durumlara yönelik ilk ipuçlarını sağlar. Açlık kan şekeri ve HbA1c birlikte kullanılarak diyabet ve prediyabet değerlendirilmesine katkı sunar. Lipid profili (toplam kolesterol, LDL, HDL, trigliserit) kalp-damar riski açısından önem taşır; bu sonuçlar tek başına değil tansiyon, sigara, şeker durumu ve aile öyküsüyle birlikte yorumlanmalıdır.

Karaciğer enzimleri (ALT, AST vb.) ve ek parametreler karaciğer sağlığını, kreatinin ve hesaplanan filtrasyon değerleri böbrek fonksiyonlarını ortaya koyar. Tiroid fonksiyonu çoğunlukla TSH ile taranır; gerektikçe serbest T4 gibi ek testler talep edilir. Tam idrar tahlili ise idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan, protein veya şeker varlığı gibi durumların saptanmasında faydalıdır.

vitamin ve özel testlerin yeri:

Solmazgül, D vitamini, B12 ve demir depoları gibi vitamin testlerinin sıkça sorulduğunu ancak bunların her check-up’ta rutin olarak gerekli olmadığını belirtti. Belirli şikâyetler, beslenme tercihleri (örneğin veganlık), bazı ilaç kullanımları veya gastrointestinal hastalık varlığında hekim ihtiyaç doğrultusunda bu testleri isteyebilir. Gereksiz test ve buna bağlı kontrolsüz takviye kullanımından kaçınılmasının önemini vurguladı.

görüntüleme ve fonksiyonel testler:

Laboratuvar sonuçlarına ek olarak görüntüleme ve fonksiyon testleri kişiye göre planlanır. EKG kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder; ritim bozuklukları ve bazı kalp sorunları hakkında bilgi verir. Efor testi ise egzersiz sırasındaki kalp yanıtını ölçer ve tüm bireyler için rutin değildir; göğüs ağrısı, egzersizle gelen nefes darlığı veya yüksek sayıda risk faktörü olanlarda değerlendirilir.

Karın ultrasonu karaciğer, safra kesesi, böbrek, dalak ve pankreas gibi organların yapısını inceleyerek yağlı karaciğer, safra taşı veya böbrek taşı gibi bulgulara ulaşılmasını sağlar; genellikle aç karnına yapılır. Akciğer grafisi rutin değil, ancak sigara öyküsü, kronik öksürük veya muayenede gerekli görülmesi durumunda istenir.

kanser taramaları yaşa ve riske göre şekillenir:

Tarama testleri bazı kanserleri belirtiler ortaya çıkmadan önce yakalamayı hedefler. Solmazgül, hangi taramanın hangi yaşta başlayacağı konusunun ulusal programlar, uluslararası kılavuzlar ve kişisel risklere göre değiştiğini vurguladı. Genel çerçeve şu şekildedir: meme kanseri için genellikle 40'lı yaşlardan itibaren mamografi; rahim ağzı kanseri için smear ve HPV testleri; kolon kanseri için 45-50 yaş civarında gaitada gizli kan veya kolonoskopi; prostat taraması için erkeklerde genellikle 50 yaş civarı ve riskli gruplarda daha erken değerlendirme önerilir. Her durumda tarama zamanlaması hekiminizle planlanmalıdır.

hazırlık ve sonuçların güvenilir değerlendirilmesi:

Check-up öncesi hazırlık kuralları testlerin doğruluğu açısından kritiktir. Açlık gerektiren testler (açlık kan şekeri, lipid profili) için genellikle 8-12 saatlik açlık istenir; bu süreçte sade su içilebilir ancak çay, kahve, sakız ve şekerli içeceklerden kaçınılmalıdır. Düzenli ilaç kullanımınız varsa test sabahı ilaç alıp almamanız konusunda hekiminize danışın; ilaçlar kendi kararıyla bırakılmamalıdır. Kadınlarda smear ve idrar tahlili için adet dışı günler tercih edilebilir. Test öncesi ağır egzersizden kaçınmak, alkol ve çok yağlı yemekten uzak durmak sonuçların güvenilirliğini artırır. Önceki tahlil ve görüntüleme sonuçlarının getirilmesi karşılaştırma açısından kolaylık sağlar.

Test sonuçlarının en anlamlı yorumu hekim tarafından yapılır. Bir değerin referans sınırların dışında olması her zaman hastalık anlamına gelmez; hekim tüm bulguları birlikte değerlendirerek gerekirse ek tetkik, tekrar ya da ilgili birime yönlendirme önerir. Sonuç görüşmesine gidilirken sorulacakları not etmek, bir sonraki kontrol aralığı ve tarama takvimlerini planlamak faydalıdır.

acil belirtiler ve süreç süreleri:

Check-up randevusu sırasında veya sonuçları beklerken ortaya çıkan ani göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüzde ya da kolda uyuşma, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı veya şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler planlı taramayı beklemeden acil servise başvurmayı gerektirir. Ayrıca check-up süreci kan ve idrar örneklerinin alınması, ultrason, EKG gibi ek incelemelerle birkaç saati bulabilir; bazı sonuçlar aynı gün, bazıları birkaç gün içinde hazır olur.

Solmazgül’ün mesajı net: herkese uyan tek bir check-up listesi yok; doğru ve etkin tarama için hekim görüşmesi, uygun hazırlık ve sonuçların uzmanla değerlendirilmesi şarttır.

KURTKÖY ÖZEL ERSOY HASTANESİ DAHİLİYE UZMANI DOÇ. DR. EMRULLAH SOLMAZGÜL