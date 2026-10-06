Dolar 49,1714 +0,11%
Euro 55,4300 +0,51%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,22 +0,86%
EUR/USD 1,1265 +0,37%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

CHP Denizli il başkanlığına veda: Ayhan Oran sağlık nedenleriyle görevi bıraktı

Temmuzda atanan Av. Ayhan Oran, doktor uyarıları üzerine sağlık gerekçesiyle CHP Denizli il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

CHP Denizli il başkanlığına veda: Ayhan Oran sağlık nedenleriyle görevi bıraktı

İstifa bildirimi ve gerekçesi:

CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, Temmuz ayında atandığı il başkanlığı görevinden sağlık nedenleriyle istifa etti. Oran, istifa dilekçesini CHP Genel Merkezi'ne 5 Ekim 2026 tarihli olarak sunduğunu bildirdi.

Doktor uyarıları ve kararın arka planı:

Oran, doktorlarının yaptığı değerlendirmeler ve özellikle son dönemdeki ciddi uyarılar doğrultusunda, yoğun çalışma temposunu ve siyasi faaliyetlerin gerektirdiği ağır süreci sürdürmesinin sağlık açısından doğru olmadığının kendisine iletildiğini belirtti. İstifa kararını istemeyerek ve büyük bir üzüntü içinde aldığını ifade etti.

Oran istifa metninde şu ifadeleri kullandı: 'Ben makamdan ayrılıyorum; fakat Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve bu büyük mücadelenin kendisinden ayrılmıyorum'.

Görev sürecine ilişkin değerlendirme:

Görevi kendisine layık gören ve güven duyan parti yöneticilerine teşekkür eden Oran, il başkanlığını yalnızca bir makam olarak değil, 'büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet' olarak gördüğünü vurguladı. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için kendisine güvenen parti yöneticilerinden ve yol arkadaşlarından özür dilediğini belirtti.

Oran, görev süresince CHP’nin Denizli’deki örgüt yapısını bir arada tutmaya, partinin değerleri doğrultusunda hareket etmeye ve örgütün çıkarlarını kişisel hesapların üzerinde tutmaya çalıştığını söyledi. Ayrılırken herhangi bir pişmanlık taşımadığını belirterek, istifa metninde 'Bugün görevimden ayrılırken içimde en küçük bir pişmanlık taşımıyorum' ifadesine yer verdi.

Açıklamanın sonunda Oran, kendisine duyulan güven ve verilen destek için parti yöneticilerine teşekkür ederek, görevden ayrılmasına rağmen CHP ve örgütüyle gönül bağının devam edeceğini ifade etti.

TEMMUZ AYINDA CHP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN AV. AYHAN ORAN, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE...

TEMMUZ AYINDA CHP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN AV. AYHAN ORAN, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ. ORAN, DOKTORLARININ ISRARLI VE CİDDİ UYARILARI ÜZERİNE BU KARARI ALMAK ZORUNDA KALDIĞINI BELİRTEREK, "BEN MAKAMDAN AYRILIYORUM; FAKAT CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN VE BU BÜYÜK MÜCADELENİN KENDİSİNDEN AYRILMIYORUM" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları
images

ab komisyonu erhürman’ın endişelerini not ettiklerini bildirdi
images

Göktaş: masa tenisiyle toplumda kapsayıcılığı artırma hedefi
images

Körfez gündeminde telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ve Al-Shuraian görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi