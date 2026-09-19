CHP İstanbul'da 'beyaz taşlar' tartışması: yeniden yapılanma sinyali

CHP İstanbul il başkanlığında mahkeme kararı sonrası yeniden yapılanma vurgusu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen 16. Rozet Takma Töreni, partinin iç tartışmalarının ve yönetsel sorunların yeniden gündeme geldiği bir sahne oldu. Törende konuşan Gürsel Tekin, mahkeme kararının tebliğini beklediklerini ve önümüzdeki günlerde Genel Başkan ile Genel Merkez'in yeniden yapılanma konusunda karar vereceğini söyledi.

Tekin'in suçlamaları ve 'beyaz taşlar' yorumu:

Tekin konuşmasında partinin içindeki kimi uygulamalara sert eleştiriler yöneltti. Sosyal medyaya atıf yaparak Hüseyin Gün'ün "153 bin kişilik ordu kurdum" iddiasını hatırlattı ve bu kişinin "bir istihbaratçı, bir ajan" olduğunu belirtti. Tekin, partiye gelinen süreçte fiziki ve ekonomik zararlar yaşandığını; merdivenlerin, koltukların kırıldığını, bilgisayarların çalındığını, mali işler ve sosyal medyanın teslim edilmediğini anlattı.

Süreç boyunca icra yoluyla bazı sorunların çözülebileceğinin söylendiğini ancak kendisinin partiye zarar gelmemesi için buna gitmeyeceklerini ifade etti. Tekin, yaşananları pirinç içindeki beyaz ve siyah taş metaforuyla anlattı; siyah taşların kolay görüldüğünü, esas hayal kırıklığının beyaz taşlar olduğunu söyledi ve bazı çevrelerin iş birliği yaptığını iddia etti.

İç ilişkiler, ekonomik dayanışma ve 'itirafçılar' iddiası:

Tekin ayrıca, parti içindeki ilişkiler üzerinden sert ifadeler kullandı. "Benim arkadaşlarımın sadece mücahit arkadaşları oldu, müteahhit arkadaşları olmadı" diyerek ekonomik ve insani dayanışmanın siyaset için önemine vurgu yaptı. Tekin, kendilerine yönelik olarak ortaya atılan "maaş alıyorlar" suçlamalarına da tepki gösterdi; bu iddiaları ortaya atanları "haysiyetsizler" olarak nitelendirdi ve söz konusu kişilerin geçmiş dönemin yöneticilerinin iş ortakları olduğunu öne sürdü.

Konuşmasında sayısal vurgular da yapan Tekin, "76 itirafçı" ve "yüzün üzerinde itirafçı" tanımlarını yineleyerek bu isimlerin geçmiş dönemdeki yöneticilerle iş ortaklığı bulunduğunu iddia etti. Bu kişilere karşı hukuk yolunu kullanma çağrısı yaptı ve beyaz taşların temizleneceğine dair kararlılık mesajı verdi.

Mahkeme kararı, tebliğ beklentisi ve Genel Merkez yaklaşımı:

Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karara ilişkin olarak, "Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi, salı günü bize tebliğ edilir" dedi. Yönetimle ve Genel Başkan ile temaslarının sürdüğünü belirten Tekin, "Önümüzdeki günlerde partimizin Genel Başkanı, Genel Merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir" ifadesini kullandı.

Konuşmada ayrıca, bazı atama iddialarına da değinildi. Mahkeme kararının kaldırılmasıyla birlikte Tekin'in il başkanlığı görevine ilişkin gelişmeler yaşandığı, bazı atama iddialarının gündeme geldiği aktarıldı.

Berhan Şimşek'in değerlendirmesi ve parti içi tepkiler:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek törende konuştu ve partideki yapısal değişim eleştirilerine iştirak etti. Şimşek, partinin bir grubun, bir yapı tarafından adeta "holding" gibi yönetildiğini ileri sürdü; eski dönemde maruz kaldıklarını anlattı ve yaşananların şahsî eleştiri ve hakaretlere dönüştüğünü vurguladı.

Tören ve yapılan konuşmalar, CHP içindeki farklı görüşlerin, iddia ve suçlamaların kamuoyuna taşındığı bir zemine işaret etti. Hem yönetsel süreçlerin hem de parti içi dayanışma ve hesaplaşmaların önümüzdeki günlerde hukuki ve idari adımlarla şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla başlayan süreçteki gelişmeler, partinin İstanbul teşkilatındaki görev değişiklikleri ve atama iddialarıyla ilgili tartışmaların devam edeceğine işaret ediyor. Kamuoyunun izleyeceği bir sonraki aşama, mahkeme kararının tebliği ve Genel Merkez'in alacağı olası yeniden yapılanma kararı olacak.

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN, TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.