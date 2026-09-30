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CHP'de disiplin hamlesi: beş belediye başkanı kesin ihraç talebiyle sevk edildi

CHP MYK'si, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarını kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:40

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Elif Demir

CHP'de disiplin hamlesi: beş belediye başkanı kesin ihraç talebiyle sevk edildi

CHP MYK kararıyla beş belediye başkanı disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmasının ardından parti sözcüsü Müslim Sarı aracılığıyla önemli bir karar açıkladı. Sarı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.

kararın kapsamı ve muhataplar:

Sarı, kararın üç ismin İstanbul'dan, iki ismin ise Antalya'dan olduğunu belirtti. MYK kararına göre söz konusu beş belediye başkanı hakkında disiplin süreci başlatılmış; işlem, tedbirli sevk niteliğinde olup dosyanın Disiplin Kurulu'na havale edilmesiyle devam edecek. Parti sözcüsü, partinin içinde başka bir siyasi hareketin lojistiğine katkı sağlamanın disiplin suçu olduğunu vurguladı ve bu tür adımların sürdürülemez olduğunu ifade etti.

parti içi tartışma ve olası sonuçları:

Sarı yaptığı değerlendirmede, geçen hafta sonu Bolu kampında parti meseleleri ile ülke gündeminin konuşulduğunu, yeni yasama yılının başlangıcına ilişkin hazırlıkların da gündemde olduğunu söyledi. MYK içinde alınan disiplin kararının, CHP içinde başka oluşumlara destek veren tavırlara karşı bir karşılık olduğu anlaşılıyor. Sarı, bazı belediye başkanlarının partiden ayrılarak başka partilere katılmasının kabul edilemez olduğunu savunurken, bu tür ayrılıkların parti disiplininde sonuç doğuracağını belirtti.

Parti yönetiminin açıklaması, disiplin sürecinin hem kurum içi denetim hem de parti bütünlüğünü koruma bağlamında değerlendirildiğini gösteriyor. Sarı'nın ifadelerine göre bu karar "ne ilktir ne de sondur"; MYK, benzer durumları izlemeye ve gerekli gördüğü takdirde aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı Disiplin Kurulu'nun incelemesi ve kurul kararına bağlı olacak.

CHP'nin kamuoyuna yansıyan bu kararı, partinin iç dinamikleri, yerel yönetim ilişkileri ve siyaset kuralları çerçevesinde tartışılmaya devam edecek. MYK toplantısının ardından yapılan duyurular, partinin hem disiplin hem de siyasal yönelimler konusunda net bir duruş sergileme çabası olarak okunuyor.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI MESUT KÖSEDAĞI...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI MESUT KÖSEDAĞI, SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, SARIYER BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA OKTAY AKSU, KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI CEM KOTAN, ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK’İN KESİN İHRAÇ TALEBİYLE TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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