CHP'yi kuruluş ilkelerine döndürme hedefiyle Kılıçdaroğlu'ndan değişim vurgusu

toplantının gündemi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubunun Bolu Abant'taki değerlendirme toplantısının üçüncü gününde basınla bir araya geldi. Toplantının iki ana temasının siyasi etik ve ekonomi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin yeniden tarihî kimliğine uygun bir zemine oturtulması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin siyaset alanında süren kirlilikten arınmadıkça toplumun aydınlığa çıkmasının zor olacağını söyledi ve her siyasi partinin ahlaki temelde öneriler getirmesi, eleştiri yapması gerektiğini ifade etti. Buna göre siyaset alanında çıkar odaklı yaklaşımların dışlanması gerektiği mesajı öne çıktı.

güvenli liman ve parti kodları:

Kılıçdaroğlu, partinin güvenli liman ifadesinden ne anladığı sorusuna açıklık getirirken, bu kavramı CHP'nin kuruluşundaki ahlaki ve tarihî kodlara dönmesi olarak tanımladı. Bu çerçevede partinin ahlaki değerlerini koruması ve bu değerleri sürdürecek kadroları öne çıkarma hedefi olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında kendi pozisyonuyla ilgili beklentileri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, Benim ömür boyu CHP genel başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı dedi ve partinin kişiye teslim edilmesi değil, kuruluş ilkelerine dönülmesi gerektiğini yineledi.

partide arınma, istifalar ve adaylık süreci:

Partinin son dönemde zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, partinin ahlaki değerlerinden uzaklaştırıldığını, bunun hem partiye hem de ülkeye maliyeti olduğunu söyledi. Bu durumu gidermek için gerekli arınmanın önemine vurgu yaptı ve istifalarla birlikte bu arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini gözlemlediklerini aktardı.

Adaylık konusunun gündeme gelmesi için henüz erken olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, süreçlerin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi gerektiğini, il ve ilçe başkanlarının seçimi ile üyelerin gerekli özeni göstermesinin önemini belirtti. Kendisinin hiç çıkıp adayım diye açıklama yapmadığını ve yapmak da istemediğini söyledi; genel başkanlık talep edenlerin iradelerini beyan edebileceklerini, bunun saygıyla karşılandığını ifade etti.

Parti içindeki bir atamaya ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı kararının yaklaşık bir ay önce MYK tarafından alındığını belirtti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Mehmet Ali Yüksel İstanbul İl Başkanlığına atandı.

dış politika, terör ve sistem vurgusu:

Kılıçdaroğlu, dış politikada Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasının, öncelikle bölgedeki sorunlarla başa çıkma ve kolektif dayanışma kurma kapasitesine bağlı olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde en büyük engel olarak PKK terör örgütünü gördüğünü belirterek, parlamentoya gelen ve destek verdikleri Terörsüz Türkiye yasa tasarısının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yasanın parlamentodan geçtiğini ve şimdi sonuçların dikkatle izlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ilişkilerde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlenmesi gerektiğine işaret etti.

rejim tartışması ve iş birliği çağrısı:

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir rejim sorunu olduğunu savunarak tek adama dayalı yönetim modeline itiraz etti ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş gerektiğini söyledi. Anayasa değişikliğinin kolektif akılla, sadece siyasetçilerin değil ülkenin aydınlarının katılımıyla yapılması gerektiğini vurguladı.

Seçimlerde başarılı olunmasının ancak iş birliği ile mümkün olacağını belirten Kılıçdaroğlu, kazanmak için yüzde 51 ilkesinin temel kural olduğunu; bu oran tek başına sağlanamıyorsa zorunlu olarak iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş konusundaki soruya, Yavaş'ın CHP'nin 103. yıl etkinliklerine ve Anıtkabir programına katılmadığını, bunun kişisel bir tercih olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek yanıt verdi.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla fotoğraf çektirerek görüşmeyi sonlandırdı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, "BENİM ÖMÜR BOYU CHP GENEL BAŞKANLIĞI YAPACAĞIM DİYE BİR İDDİAM HİÇ OLMADI. GÜVENLİ LİMANA GETİRMEKTEN KASTETTİĞİM HER AÇIDAN KURULUŞUNDAKİ KODLARA DÖNEN BİR CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ ARZU EDİYORUM" DEDİ.