Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Fidan'ın Bakü'deki mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde bölgesel güvenlik, bağlantısallık ve insan hakları vurgusu yaptı. Zirve, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleştirildi.

Fidan, barışa ve karşılıklı güvene ilişkin taahhütlerin tüm üye devletler için geçerli olması gerektiğini belirterek, CICA üyesi bir devlet olan İsrail'in uygulamalarını eleştirdi ve Filistin halkının temel haklarının korunması yönünde diğer üyelere çağrı yaptı. Bakan, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu yineledi.

dört öncelik ve kıtasal bağlantısallık:

Türkiye'nin CICA'yı Asya'nın en kapsayıcı güvenlik forumu haline getirme kararlılığı çerçevesinde Fidan, ekonomik güvenlik ve bağlantısallığı artırmak için dört öncelik sıraladı. İlk öncelik olarak Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunu gösterdi; bu koridorun Kuşak ve Yol Girişimi ile etkileşimi artırarak Asya-Avrupa ticaretini ve halklararası temasları güçlendireceğini vurguladı.

İkinci öncelik olarak Kalkınma Yolu Projesini işaret eden Fidan, projenin Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayarak bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlayacağını belirtti. Üçüncü öncelik, CICA ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), ASEAN ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel mekanizmalar arasındaki sinerjinin artırılması olarak ifade edildi. Dördüncü olarak ise bağlantısallığın dijital boyutuna dikkat çekildi; bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği belirtildi.

iklim, çok taraflılık ve CICA'nın güçlendirilmesi:

Fidan, gelişmiş bağlantısallığın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceğini söyleyerek çevresel tedbirlere de işaret etti. Türkiye'nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı ve başkanlığını üstleneceği 31. Taraflar Konferansı (COP31)'un iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı dönüşüm için bir fırsat olması gerektiğini dile getirdi ve liderleri zirveye üst düzey katılım sağlamaya çağırdı.

Bakan ayrıca, günümüz krizlerinin çok taraflı platformlarda belirsizlik yarattığını, en büyük engelin ise uluslararası aktörler arasındaki güven eksikliği olduğunu belirtti. Bu eksikliğin giderilmesi için bölgesel sahiplenme temelli iş birliği ve diyalog kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşmesine verdiği desteği yineledi.

Fidan, konuşmasında Filistin meselesine ilişkin olarak, devam eden ihlallere karşı diğer üyelerden Filistin'in haklarını destekleyecek kararlı bir tutum beklediklerini belirtti ve CICA'nın kıta genelinde sürdürülebilir barış ve artan refah için daha etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, CICA 7. ZİRVESİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA BARIŞA VE KARŞILIKLI GÜVENE YÖNELİK TAAHHÜTLERİN HER BİR ÜYE İÇİN GEÇERLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK, "CICA ÜYESİ BİR DEVLET OLAN İSRAİL, SİSTEMATİK BASKI POLİTİKASI İZLEYEREK FİLİSTİN HALKININ TEMEL HAKLARINI İHLAL EDERKEN, BU TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİREMEYİZ. DEVAM EDEN ZULÜMLERE VE AĞIR İHLALLERE KARŞI, DİĞER ÜYEMİZ FİLİSTİN’İN HAKLARINI DESTEKLEMEK İÇİN KARARLI BİR TUTUM SERGİLEMELİYİZ" DEDİ.