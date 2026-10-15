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Çiçeklerle örülen gönül köprüsü Turgutlu'da kuruldu

Turgutlu'da düzenlenen 'Kuşaklar Arası Çiçek Buluşması'nda üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri seramik saksılara birlikte çiçek ekti ve ilişkiler güçlendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çiçeklerle örülen gönül köprüsü Turgutlu'da kuruldu

Turgutlu'da kuşaklar arası buluşma:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek Kuşaklar Arası Çiçek Buluşmasında ortak bir çalışma yürüttü. Etkinlik, farklı yaş grupları arasında iletişimi artırmayı ve karşılıklı anlayış ile saygıyı pekiştirmeyi hedefledi.

Turgutlu Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenciler, Turgutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti; onların yaşam tecrübelerini dinleyip anılarını paylaştılar. Bu buluşma, kuşaklar arası duygusal yakınlaşmanın somut bir örneği olarak öne çıktı.

Gençlerle büyüklerin sohbeti ve paylaşımı:

Etkinlik süresince öğrenciler ve huzurevi sakinleri bir arada sohbet ederek günlük yaşam, anılar ve deneyimler üzerine konuştu. Bu diyaloglar, katılımcılar arasında karşılıklı saygı ve paylaşımı artırdı; gençlerin büyüklere vefa duygusu ve toplumsal sorumluluk bilinci pekişti.

Büyükler, hayat deneyimlerini aktarırken gençler de enerji ve ilgiyle karşılık verdi; kuşaklar arası iletişimin güçlenmesi hem huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımını destekledi hem de öğrencilerin empati becerilerini geliştirdi.

Toprakla kurulan bağ ve etkinliğin amacı:

Programın en renkli bölümünde katılımcılar seramik saksılara birlikte çiçek ekti. Toprakla buluşan eller, ortak bir üretim etrafında birleşirken çiçekler, etkinliğin sevgi ve dayanışma temasının görsel simgesi oldu.

Etkinlik yetkilileri, bu tür buluşmaların yaşlıların sosyal yaşama katılımını desteklediğini ve gençlerde saygı, vefa ile toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı. Kuşaklar arası diyalog ve ortak etkinliklerin düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE HUZUREVİ SAKİNLERİ...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE HUZUREVİ SAKİNLERİ BİR ARAYA GELEREK KUŞAKLAR ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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