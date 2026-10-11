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Cide limanının dibi temizleniyor, yanaşma kolaylaşacak

Kastamonu'nun Cide ilçesinde limana dolan mil ve kumların giderilmesi için dibi tarama gemisiyle çalışma başlatıldı; ilk olarak liman girişi ve çay ağzı temizlenecek.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Cide limanının dibi temizleniyor, yanaşma kolaylaşacak

Cide limanında tarama çalışmaları başladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Cide Limanında biriken mil ve kumların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Limanın dip kısmındaki sedimanların uzaklaştırılması amacıyla deniz dibi tarama gemisi ile operasyon yürütülüyor.

çalışmanın kapsamı:

İşlemlerin ilk aşamasında liman girişi ve çay ağzındaki kum ve mil tahliye edilecek. Bu bölümdeki temizlik tamamlandıktan sonra, planlandığı üzere liman içinde tarama çalışmalarına devam edilecek.

amaç ve beklenen sonuçlar:

Yürütülen çalışmaların temel hedefi, gemiler ve teknelerin limana rahat bir şekilde yanaşmasını sağlamak. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte liman trafiğinin ve yanaşma koşullarının iyileşmesi bekleniyor.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE BULUNAN LİMANDA OLUŞAN MİLİN TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA...

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE BULUNAN LİMANDA OLUŞAN MİLİN TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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