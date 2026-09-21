cide sahillerinde palamut bereketi ve artan maliyetin çelişkisi

Cide'de palamut avı ve satışlar:

Kastamonu kıyılarında palamut bolluğu yaşanıyor. İlçeden Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla dönüyor. Sahil ilçelerinde tek tek değerlenen palamutların ağırlığı yaklaşık 700 gram civarında, satış fiyatı ise tanesi 75 lira olarak kaydedildi.

İlçe pazarlarında ve iskele çevresinde görülen hareketlilik, sezonun bereketli geçtiğini gösterse de gelirin maliyete dönüşmesi konusunda endişeler sürüyor.

balıkçıların çalışma koşulları ve sözleri:

Cide'de balıkçılıkla geçimini sağlayan kaptan Murat Ok, bolluktan memnun olduklarını ancak işin zorluğuna dikkat çekti. Ok, "Bir gece bizimle balığa gelsinler, bu balığın pahalı mı ucuz olduğunu o zaman anlarlar. Rüzgarı, soğuğu, denizin dalgasını bir yaşasınlar. Bu kadar kolay bir iş değil balıkçılık. Kolay bir iş değil. Rabbim herkese yardımcı olsun" dedi.

mazot maliyeti av sıklığını kısıtlıyor:

Bir diğer kaptan Ramazan Yiğit ise sezona ümitli başladıklarını, balığın geldiğini ancak yakıt giderlerinin işleri zorlaştırdığını belirtti. Yiğit, "Bu sezona çok ümitli hazırlandık. Cenab-ı Rabbim de balık verdi, veriyor. Fakat mazotu kurtaramıyoruz. Balık fiyatları çok düşük. İstediğimiz avı tam olarak elde etsek de paraya dönüşmüyor. Burada imkanlarımız zaten kısıtlı. Mazot da aldı başını gidiyor. Bir türlü yetişemiyoruz. Haftada bir gün av yapabiliyoruz" sözleriyle sürdürülebilir gelir sağlayamadıklarına vurgu yaptı.

Sonuç olarak Cide kıyılarında palamut bolluğu tüketicilere taze balık sunarken, balıkçıların artan mazot giderleri ve düşük fiyatlar nedeniyle av sıklığı ve gelirleri olumsuz etkileniyor.

CİDE’DE BALIKÇILIK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN KAPTAN MURAT OK, “AKŞAM ÇIKTI AVA, DAHA YENİ DÖNÜYORUZ. BEREKETLİ DÖNDÜK. RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN. GÜZEL, BEREKETLİ BOL AV OLDU” DEDİ.