Cide'de boş kalan iki katlı evin üst katında yangın çıktı

Cide'de Cataloluk köyünde boş iki katlı evde yangın:

Kastamonu'nun Cide ilçesi Cataloluk köyünde, Ömer Soy'a ait iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak kontrolü sağlamak için profesyonel ekiplerin gelmesi beklendi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangın söndürüldükten sonra alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek için soğutma çalışmalarına devam ediyor ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme:

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın çıkış sebebinin belirlenebilmesi için incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; hasar tespitine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.