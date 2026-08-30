Cide'de gece başlayan sağanak sokakları ve ev girişlerini suyla doldurdu

Cide'de yağışın yarattığı etkiler:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meteoroloji'nin 'sarı' kodlu uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşturdu. Yağışın etkisiyle çok sayıda binanın giriş ve bodrum katları suyla doldu.

vatandaşların ilk müdahaleleri:

Ev ve iş yeri sahipleri, taşkınları önlemek ve suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma başlattı. Vatandaşlar kovalar, pompa ve el yordamıyla zemin katlara dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Belediye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek su birikintilerinin olduğu ana arter ve sokaklarda tahliye çalışması yürüttü. Ekipler, yağışın etkisini azaltmak ve temizleme çalışmaları yapmak üzere koordineli müdahalede bulundu.

Oluşan su baskınları nedeniyle mahallelerdeki günlük yaşam geçici olarak etkilendi; yetkililer, benzer olaylara karşı tedbirli olunmasını ve uyarıları takip etmeyi sürdürüyor.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK SEBEBİYLE CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, BİNALARIN GİRİŞ KATLARINI İSE SU BASTI.