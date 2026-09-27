Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Cide'de kapsamlı denetim: emniyet ekipleri 690 kişiyi sorguladı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nün Cide'deki NARVAS ve asayiş uygulamasında 690 kişinin kimlik sorgulandı; işyeri, metruk alan ve araçlar da kontrol edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Cide'de kapsamlı denetim: emniyet ekipleri 690 kişiyi sorguladı

Cide'de yürütülen denetim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve asayiş kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 690 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 24 iş yeri, metruk alan ve metruk binalar kontrol edildi. Trafik denetimleri kapsamında 109 araç incelendi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 7 araca idari para cezası uygulandı.

Denetimin amaçları ve kapsamı

Çalışmaların amacı, asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven ortamının temini ile can ve mal emniyetinin korunması olarak açıklandı. Ekipler, hem sokak güvenliğine yönelik önlemler hem de trafik düzenine ilişkin kontrolleri eş zamanlı yürüttü; metruk yapıların denetimi de programın önemli bir parçası oldu.

il emniyet müdürünün mesajı

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş uygulamaya katılan polis ekiplerine seslenerek şunları söyledi: "Asayişi sağlamak için, halkın huzur ve güven ortamını temin etmek için, can ve mal emniyetini korumak için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkın memnuniyeti, devlete olan teveccühü çok yüksek. Hem asayiş yönünden hem trafik yönünden hem uzmanlık gerektiren operasyonel birimler yönünden ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu vatan, bu memleket bizim. Buraya en ufak bir halel getirecek herhangi bir kötülüğe tahammülümüz yok. Bütün gücümüzle sahadayız. Hukukun üstünlüğüne, kişi hak ve özgürlüklerine riayet edeceğiz"

KASTAMONU&#039;DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, 690 ŞAHSIN KİMLİK SORGULAMASI...

KASTAMONU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, 690 ŞAHSIN KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siteyi koruyan kedi hırsızlık girişimini engelledi
images

Şirintepe'de sentetik ecza operasyonu: 271 hap, bir tutuklama
images

Ekip dayanışmasıyla Ayvacık'ta makilik yangın söndürüldü
images

Park halindeki tırın sessizliğini kıran ihbar: kabinde 56 yaşındaki sürücü ölü b...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi