Cide'de kapsamlı denetim: emniyet ekipleri 690 kişiyi sorguladı

Cide'de yürütülen denetim

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve asayiş kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 690 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 24 iş yeri, metruk alan ve metruk binalar kontrol edildi. Trafik denetimleri kapsamında 109 araç incelendi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 7 araca idari para cezası uygulandı.

Denetimin amaçları ve kapsamı

Çalışmaların amacı, asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven ortamının temini ile can ve mal emniyetinin korunması olarak açıklandı. Ekipler, hem sokak güvenliğine yönelik önlemler hem de trafik düzenine ilişkin kontrolleri eş zamanlı yürüttü; metruk yapıların denetimi de programın önemli bir parçası oldu.

il emniyet müdürünün mesajı

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş uygulamaya katılan polis ekiplerine seslenerek şunları söyledi: "Asayişi sağlamak için, halkın huzur ve güven ortamını temin etmek için, can ve mal emniyetini korumak için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkın memnuniyeti, devlete olan teveccühü çok yüksek. Hem asayiş yönünden hem trafik yönünden hem uzmanlık gerektiren operasyonel birimler yönünden ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu vatan, bu memleket bizim. Buraya en ufak bir halel getirecek herhangi bir kötülüğe tahammülümüz yok. Bütün gücümüzle sahadayız. Hukukun üstünlüğüne, kişi hak ve özgürlüklerine riayet edeceğiz"

KASTAMONU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, 690 ŞAHSIN KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI.