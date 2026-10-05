Cide'de lise öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi: incinebilir yol kullanıcılarına özel uyarılar

Seminerler ilçe okullarında yaygın farkındalık oluşturdu

Cide Kaymakamlığı ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle Trafikte Haklarım Platformu tarafından düzenlenen 'trafikte saygı' seminerleri, Birol Durası Anadolu Lisesi, Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cide İmam Hatip Lisesi'nde yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'in de destek verdiği programların amacı, artan trafik kazaları karşısında gençleri bilinçlendirmek ve günlük davranışlarda kalıcı değişim sağlamak olarak açıklandı.

Seminerlerde öğrencilere genel trafik kuralları anlatılmasının yanı sıra, koruyucu ekipman kullanımı, incinebilir yol kullanıcılarının hakları, görme engelli bireylere eşlik etme teknikleri ve büyük araçların kör noktalarına ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde ayrıca alkol simülasyon gözlükleri kullanılarak alkollü araç kullanımının yol açabileceği tehlikeler interaktif biçimde gösterildi.

İstatistikler ve platformun uyarıları:

Trafikte Haklarım Platformu Kurucu Başkanı Yasemin Usta, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 403 bin 937 kişinin yaralandığını paylaştı. Usta, bu yaralanan sayısının bir yıl içinde Kastamonu il nüfusunu aştığına dikkat çekerek, kazalarda ölenlerin %44,4'ünü ve yaralananların %45,5'ini motosiklet, bisiklet, e-scooter sürücüleri ile yayaların oluşturduğunu belirtti ve bu grubu 'incinebilir yol kullanıcıları' olarak tanımladı.

Usta, kendi ailesinde yaşadığı ağır kayıpları da anlatarak konuşmasını kişisel bir uyarıyla güçlendirdi: kuralları ihlal eden sürücüler nedeniyle 18 yaşındaki kuzenini kaybettiğini, başka bir kazada hamile kız kardeşi ile 7 yaşındaki yeğeninin yaralandığını söyledi. Trafik güvenliği alanında 12 yıldır aktif olarak farkındalık projelerine katkı sunduğunu ifade eden Usta, bu acı deneyimlerin çalışmalarına yön verdiğini belirtti.

Koruyucu ekipman, gece sürüşü ve kör nokta riskleri:

Seminerlerde motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının güvenliği için koruyucu ekipmanların önemi vurgulandı. Usta, özellikle uluslararası güvenlik standartlarına uygun, tam korumalı ve sertifikalı kaskların kullanılmasının şart olduğunu söyleyerek kaskın başı tam olarak sarması ve çene kayışının muhakkak bağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca eldiven, mont, pantolon ve bot gibi ekipmanların ciddi yaralanmaları azaltmada kritik rol oynadığı ifade edildi. Gece sürüşlerinde reflektif yelek kullanımının diğer sürücülerce fark edilme açısından hayati olduğuna dikkat çekildi.

Büyük araçların kör noktalarına ilişkin yapılan anlatımda, kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıtaların aynalar aracılığıyla göremediği alanların daha geniş olduğuna vurgu yapıldı. Usta, incinebilir yol kullanıcılarının bu bölgelerde seyretmemesi gerektiğini vurgulayarak aileleri çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeye çağırdı. Büyük araçların yanında seyredenlerin güvenli mesafeyi korumasının ve kör noktada kalmamaya özen göstermesinin hayati önemde olduğu bildirildi.

Programın interaktif bölümlerinde öğrenciler, alkol simülasyon gözlükleriyle tepkilerin ve denge kontrolünün nasıl bozulduğunu deneyimledi, görme engelli bireylere güvenli eşlik etme ve doğru rehber tutuş teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Seminerler, teorik bilginin yanı sıra bu tür pratik uygulamalarla gençlerin davranış değişikliği kazanmasına odaklandı.

Etkinlik sonunda Usta, ailelere ve gençlere seslenerek, 'Velilerimiz çocuklarını nasıl okul çantası olmadan okula göndermiyorsa, kasksız da bisiklete veya scootera binmesine izin vermesin' çağrısı yaptı ve trafik kurallarına uyulmasının can kayıplarını ve yaralanmaları engelleyeceğini bir kez daha hatırlattı.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "TRAFİKTE SAYGI" SEMİNERİ DÜZENLENDİ.