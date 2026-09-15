Cide'de telefonda başlayan kavga ölümle sonuçlandı: sanık pişman olduğunu söyledi

Duruşma başladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 14 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili dava, Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Telefon görüşmesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından apartman önünde pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Eray Eriş yaşamını yitirmişti. Olayın şüphelisi İ.O. tutuklu yargılanırken, yanındaki F.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

sanığın ve yakınlarının anlatımı:

Tutuklu sanık İ.O. duruşmada savunma yaptı. Olay gecesine ilişkin anlatımında önce arkadaşlarıyla denizi izlemek için tepeye çıktıklarını, sonrasında ise telefonda çıkan küfürlü konuşmalar nedeniyle gerginlik yaşandığını belirtti. İ.O., ifadesinde eşinin ve çevresindekilerin müdahalesine rağmen silahın kendisinde kaldığını, apartmanın önüne geldiğinde F.Ü. ile Eray Eriş'in yan yana durduklarını, kendisine küfür edip ateş ettiklerini iddia etti. İ.O. şöyle dedi: 'Ben, Eray’ın vurulduğunu görmedim, sadece eve kaçarken gördüm.' Ayrıca savunmasında, 'Ben, psikolojik tedavi gördüm, Bakırköy’de yattım. Pişmanım, işinde olan bir insanım' ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi K.O. ise olayı, eşinin daha önce tedavi gördüğünü ve olay gecesi sayıklamalar içinde olduğunu söyleyerek anlattı. K.O., apartmanın önünde eşini 'tüfek dolu halde' bulduklarını ve daha sonra jandarmaya teslim ettiklerini belirtti.

müşteki beyanları ve şahit ifadeleri:

Müşteki sanık F.Ü. ise duruşmada Eray ile birlikte olay mahalline gittiklerini, kaçarken arkamızdan ateş edildiğini ve sanığın iki kez ateş ettiğini söyledi. F.Ü., ayrıca evde bulunan silahı başlangıçta sakladığını, daha sonra dedemi aracılığıyla polise teslim ettiğini belirtti. F.Ü.'nün ifadesinde, sanığın uyuşturucu işi olduğu iddiası ve akrabalık ilişkilerine dair açıklamalar da yer aldı.

Duruşma sırasında bir yakınının mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılması da tutanaklara geçti.

mahkeme heyetinin kararları:

Mahkeme heyeti, iddiaların aydınlatılması amacıyla bazı delillerin yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Buna göre kamera kayıtlarının yeniden çözümlenmesi ve sanığın hastanede tedavi gördüğüne dair belgelerin talep edilmesine hükmedildi. Dosyada İ.O. hakkında 'kasten öldürme', F.Ü. hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçları yönünden dava açılmıştı. Duruşma, eksik delillerin temini için ileri bir tarihe ertelendi.

Mahkeme sürecinin devamında kameraların çözümlemeleri ve sağlık kayıtlarının dosyaya girmesi bekleniyor; bu kayıtlar, çatışmanın başlangıcı, atış sayısı ve kimin ne zaman yaralandığı konularında belirleyici olabilecek.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİYE TÜFEKLE ATEŞ EDEREK YANINDAKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANAN SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI.